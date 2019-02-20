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"Dede" lakaplı Arouna Kone, "ben hala buradayım" diyor

SİVASSPOR HABERLERİ  | 20.02.2019 11:40 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 35 yaşındaki forveti Arouna Kone, ligde son 4 maçta takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

"Dede" lakaplı Arouna Kone, "ben hala buradayım" diyor

Sivasspor'da ikinci sezonunu geçiren Kone, son haftalardaki başarı grafiğiyle dikkati çekiyor. Bu sezon attığı 8 golle takımının başarısına önemli katkı sağlayan Fildişi Sahilli forvet, son 4 maçta ise 5 kez fileleri havalandırdı, bir de gol pası verdi.

Gol sevinçlerini elinde baston varmış gibi ilginç bir dansla kutlayan Kone, yaşıyla ilgili eleştirilere de golleriyle cevap veriyor. Arouna Kone, sezon başında iyi bir kamp süreci geçirdiklerini ancak lige iyi başlayamadıklarını söyledi. Bu sıkıntılı süreci teknik direktör değişikliğiyle çabuk atlattıklarını belirten Kone, kırmızı-beyazlı ekibin ligde son haftalarda iyi bir performans sergilediğini ifade etti.

Sivasspor'un güçlü bir takım olduğuna vurgu yapan golcü oyuncu, yeni transferlerin de adaptasyon sürecini çabuk atlatarak takıma uyum sağladıklarını aktardı. Kone, teknik direktör Hakan Keleş'in pozitif enerjisinin kendilerine güç verdiğini dile getirerek, "Futbolda şans faktörü de çok önemli, bunu inkar etmeyelim. Şu anki durumda takımımdan, teknik heyetimizden gayet mutluyum" dedi.

"AVRUPA NEDEN OLMASIN"
Ligin 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında elmacık kemiğinin kırıldığını hatırlatan Kone, sakatlığı dolayısıyla zor bir süreç geçirdiğini anlatarak, "Yeri geldi maske taktım, maskeden çok rahatsız oldum. İlk devre bittikten sonra ülkeme döndüm ve tatil yerine fiziki kondisyonumu yükseltmeye çalıştım. Antalya kampı sürecinin ardından yeni bir çıkış yakaladım" diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekibin sezon sonunda Avrupa Ligi'ne katılma başarısı göstereceğine inandığını dile getiren Kone, "UEFA Avrupa Ligi neden olmasın, imkan var. Şu andaki yakaladığımız yükselişle herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi ve inanmasıyla bir bakarsınız Avrupa hedefimizi yakalarız" ifadelerini kullandı.

Ligde 8. gole imza atan Kone, gol sayısı konusunda kendisine herhangi bir hedef belirlemediğini söyleyerek, "Sonuçta takımımın kazanmasını istiyorum. Bir santrfor olarak gol de atmak istiyorum. Maçlarda bir bütün olarak, takım olarak hareket etmek istiyoruz. Ne kadar çok gol atarsam takımım için o kadar iyi olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

"BABA' DİYORLARDI, ŞİMDİ 'DEDE' DİYORLAR"
Attığı goller sonrasında elinde baston varmış gibi yaptığı ilginç gol sevincinin bir dans türü olduğunu da aktaran Kone, şunları kaydetti:

"Her antrenmandan sonra güzel bir hareketim olursa takım arkadaşlarımla bunu yapıyorum, bu böyle gelişti. Eskiden bana 'baba' derlerdi şimdi de 'dede' diyorlar. O yüzden bu dans türü de aynı şekilde devam edecek ve gol attıkça böyle kalacak. Aslında futbolda önemli olan yaş değil, önemli olan kendine iyi bakmak, gerçek bir sportmen gibi davranmak ve vücudunu korumaktır. Bunu yaptığım sürece 'ben hala buradayım' derim ve bu hareketimi yapmaya devam ederim. Takımımdan gerçekten çok memnunum, muhteşem bir ortamımız var."

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