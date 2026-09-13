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Dede mirası gelenek: Ata tohumu karpuz üretiyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan çiftçi Hasan Hüseyin Cerit, dedelerinden miras kalan ata tohumu karpuz geleneğini yıllardır sürdürüyor. Her hasat döneminde tarlasındaki en verimli karpuzlardan tohumluk ayıran Cerit, bu tohumları bir sonraki sezonda yeniden toprakla buluşturarak yöreye özgü karpuz türünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

Dede mirası gelenek: Ata tohumu karpuz üretiyor

Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüseyin Cerit, bölgedeki ata tohumu geleneğini yaşatmak için yoğun mesai harcıyor.

ESKİ KARPUZ TÜRLERİNDEN TOHUM ALIYOR

Her hasat döneminde tarlasındaki en verimli karpuzları tohumluk olarak özenle ayıran Cerit, bir sonraki sezonda bu tohumları yeniden ekerek eski karpuz türlerinin devamlılığını sağlıyor.

Lezzeti ve aromasıyla ön plana çıkan bu doğal karpuzlar, pazar tezgahlarında vatandaşlardan yoğun ilgi görerek kısa sürede tükeniyor.

Dede mirası gelenek: Ata tohumu karpuz üretiyor 1

"ÖMRÜM YETTİĞİNCE BU TÜRÜ YAŞATACAĞIM"

Ata tohumlarından asla vazgeçmeyeceğini belirten üretici Hasan Hüseyin Cerit, "Bu karpuzlar oldukça tatlı ve dayanıklı. Eskiden pamuk içlerinde dedelerimiz yetiştirdi. O yıldan beri tohumunu alarak bizler de devam ediyoruz. Ömrüm yettiğince bu türü yaşatacağım" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karpuz Manisa
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