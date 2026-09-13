Dede mirası gelenek: Ata tohumu karpuz üretiyor

Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüseyin Cerit, bölgedeki ata tohumu geleneğini yaşatmak için yoğun mesai harcıyor.

ESKİ KARPUZ TÜRLERİNDEN TOHUM ALIYOR

Her hasat döneminde tarlasındaki en verimli karpuzları tohumluk olarak özenle ayıran Cerit, bir sonraki sezonda bu tohumları yeniden ekerek eski karpuz türlerinin devamlılığını sağlıyor.

Lezzeti ve aromasıyla ön plana çıkan bu doğal karpuzlar, pazar tezgahlarında vatandaşlardan yoğun ilgi görerek kısa sürede tükeniyor.

"ÖMRÜM YETTİĞİNCE BU TÜRÜ YAŞATACAĞIM"

Ata tohumlarından asla vazgeçmeyeceğini belirten üretici Hasan Hüseyin Cerit, "Bu karpuzlar oldukça tatlı ve dayanıklı. Eskiden pamuk içlerinde dedelerimiz yetiştirdi. O yıldan beri tohumunu alarak bizler de devam ediyoruz. Ömrüm yettiğince bu türü yaşatacağım" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır