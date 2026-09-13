En sağlıklı balıklar belli oldu: Listede 5 tür dikkat çekti

Balığın türü, büyüklüğü ve yaşam süresi de sofraya gelen balığın sağlık açısından değerlendirilmesinde önemli rol oynuyor. Büyük ve uzun yaşayan bazı balıklar, besin zincirinin üst sıralarında yer aldıkları için vücutlarında daha fazla metil cıva biriktirebiliyor. Peki hangi balıklar daha güvenli seçenekler arasında yer alıyor, hangilerinin tüketiminde dikkatli olmak gerekiyor?

SAĞLIKLI BALIK DENİNCE İLK SIRALARDA SOMON GELİYOR

Somon, omega-3 bakımından zengin olması nedeniyle sağlıklı beslenme listelerinde sıkça yer alıyor. Yüksek kaliteli protein içeren balık, aynı zamanda düşük cıva içeren seçenekler arasında değerlendirildi.

Somonun beslenme açısından avantajlarından yararlanmak için pişirme yöntemi de önem taşıyor. Fırın, ızgara veya buharda pişirme gibi yöntemler, kızartmaya kıyasla daha uygun alternatifler olarak öne çıkıyor.

SARDALYA HEM KÜÇÜK HEM DE BESLEYİCİ

Küçük ve yağlı balıklardan sardalya, EPA ve DHA açısından değerli bir seçenek olarak gösteriliyor. Düşük cıva içeriği nedeniyle güvenli balık seçenekleri arasında bulunuyor.

Konserve sardalya tercih edenlerin ise balığın içerdiği tuz miktarına dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle günlük tuz tüketimini sınırlayan kişilerin ürün etiketlerini kontrol etmesi önem taşıyor.

HAMSİ DE SAĞLIKLI SEÇENEKLER ARASINDA

Türk mutfağının vazgeçilmez balıklarından hamsi de düşük cıva içeren balıklar arasında gösteriliyor. Küçük gövdeli bir balık olması, cıva birikimi açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Hamsi aynı zamanda omega-3 yağ asitleri içeriyor. Ancak hamsinin sağlık açısından değerini korumak için pişirme yöntemi de göz ardı edilmemeli. Fırında veya ızgarada hazırlanması, yoğun yağda kızartmaya göre daha uygun bir seçenek olabilir.

ALABALIK DA SOFRAYA GİREBİLECEK BALIKLARDAN

Özellikle tatlı su alabalığı, düşük cıva içeren balıklar arasında değerlendiriliyor. Protein ve omega-3 sağlayan alabalık, farklı balık türlerini dönüşümlü tüketmek isteyenler için alternatif oluşturuyor.

Fırında, ızgarada veya buharda pişirilebilen alabalık, dengeli bir beslenme düzeninde yer verilebilecek seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

USKUMRUDA İSİM BENZERLİĞİNE DİKKAT

Uskumru söz konusu olduğunda ise önemli bir ayrıntı bulunuyor. Atlantik uskumrusu ile kral uskumru aynı balık değil.

Atlantik uskumrusu düşük cıva içeren seçenekler arasında değerlendirilirken kral uskumru yüksek cıva içeren balıklar arasında yer alıyor. Bu nedenle satın alırken balığın türüne dikkat etmek gerekiyor.

BÜYÜK BALIKLARDA CIVA RİSKİ ARTABİLİYOR

Balık tüketiminde asıl dikkat edilmesi gereken noktalardan biri metil cıva. Büyük ve uzun yaşayan, özellikle de yırtıcı balıklar besin zincirinde daha üst seviyelerde bulunduğundan vücutlarında daha fazla cıva biriktirebilir.

Kılıç balığı, köpekbalığı ve kral uskumru bu açıdan dikkat edilmesi gereken türler arasında bulunuyor. Marlin ve turuncu levrek de yüksek cıva içeriği nedeniyle tüketim konusunda daha dikkatli olunması gereken balıklar arasında değerlendiriliyor.

KILIÇ BALIĞI VE KÖPEKBALIĞINA DİKKAT

Kılıç balığı, uzun yaşayan ve büyük gövdeli yırtıcı türlerden biri olduğu için yüksek miktarda metilcıva biriktirebilir. Benzer şekilde köpekbalığı da besin zincirinin üst sıralarında yer aldığı için cıva açısından riskli türler arasında gösteriliyor.

Özellikle gebeler, emziren kadınlar ve çocuklar açısından düşük cıvalı balıkların tercih edilmesi önem taşıyor.

KRAL USKUMRU İLE ATLANTİK USKUMRUSUNU KARIŞTIRMAYIN

Uskumru konusunda yapılan en yaygın hatalardan biri, farklı türlerin aynı sanılması. Atlantik uskumrusu düşük cıvalı seçenekler arasında değerlendirilirken kral uskumru yüksek cıva içeren balıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle yalnızca 'uskumru' ifadesine bakmak yerine balığın hangi tür olduğunun bilinmesi gerekiyor.

MARLİN VE TURUNCU LEVREK DE RİSKLİ GRUPTA

Marlin de büyük ve uzun ömürlü yırtıcı balıklar arasında yer alıyor. Bu özellikleri nedeniyle vücudunda cıva birikme ihtimali daha yüksek.

Turuncu levrek olarak bilinen orange roughy ise uzun yaşam süresi nedeniyle yüksek cıva içerebilen balıklardan biri olarak değerlendirildi. Bu türlerin özellikle hassas gruplar tarafından tercih edilmemesi öneriliyor.

BALIK TÜKETİMİNİN KALP SAĞLIĞI AÇISINDAN DA ÖNEMİ VAR

Balığın sağlıklı beslenmedeki yeri yalnızca omega-3 içeriğiyle sınırlı değil. EPA ve DHA gibi uzun zincirli omega-3 yağ asitleri, kalp ve damar sağlığı açısından önemli besin öğeleri arasında bulunuyor.

Yapılan araştırmalarda balık tüketimi ile kalp-damar hastalıklarından ölüm riski arasında ters yönlü bir ilişki de bildirilmiş durumda. Ancak bu tür çalışmaların büyük bölümü gözlemsel verilere dayandığından, sonuçların doğrudan neden-sonuç ilişkisi şeklinde değerlendirilmemesi gerekiyor.

EN DOĞRU YÖNTEM FARKLI BALIKLARI DÖNÜŞÜMLÜ TÜKETMEK

Uzmanların önerileri doğrultusunda balık tüketirken tek bir türe bağlı kalmak yerine farklı ve düşük cıvalı balıkların dönüşümlü olarak tüketilmesi daha uygun bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

Özetle somon, sardalya, hamsi, alabalık ve Atlantik uskumrusu düşük cıva açısından öne çıkan seçenekler arasında bulunurken; kılıç balığı, köpekbalığı, kral uskumru, marlin ve turuncu levrek daha dikkatli yaklaşılması gereken türler arasında yer alıyor.

Özellikle gebeler, emziren kadınlar ve çocuklar balık seçiminde cıva düzeylerine daha fazla dikkat etmeli. Ayrıca yerel sulardan avlanan balıklarda bölgesel kirlilik uyarılarının da mutlaka dikkate alınması gerekiyor.