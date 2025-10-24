Yer Aksaray... Dede-torun aynı sıralarda: 58 yaşındaki dede ile 18 yaşındaki torunu aynı üniversitede okuyor!

Üniversite çağında maddi imkansızlıklardan dolayı üniversite okuyamayan Mehmet Kocagöl, üniversite hayalini 55 yaşında üniversiteye katılarak gerçekleştirdi.

2022 yılına üniversiteye başlayıp Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü okuyan Kocagöl, eğitiminin 4. yılında torunu olan 18 yaşındaki Elif Yıldız’ın da aynı üniversitenin İnşaat Mühendisliği bölümüne katılmasıyla torunuyla birlikte eğitim öğretim görmeye başladı. Dede ile torun çoğu zaman beraber gelip gittikleri üniversitede birbirlerine de eğitim anlamında destek oluyor.

"BİZLER İÇİN DE FARKLI BİR DENEYİM OLDU"

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Erdem Baysal, kendilerinin de farklı bir deneyim yaşadıklarını belirterek, "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi olan Mehmet Kocagöl’ün bulunduğu yaş aralığında üniversite tahsilini gerçekleştiriyor olması bizler için de farklı bir deneyim oldu. Bu yıl torunun da aynı üniversiteye kayıt yaptırmış olması ayrı bir anlam kazandırdı. Hayat boyu öğrenme ve sürekli eğitim mantalitesinin daha somut bir şekilde resmi boyutuyla vücut bulmuş halini temsil ediyor" dedi.

"ÜNİVERSİTE OKUMAK İÇİMDE KALAN BİR UKDEYDİ"

Gençlik yıllarında imkansızlıklardan dolayı üniversite okuyamayan 58 yaşındaki Mehmet Kocagöl, "Geçmiş zamanda üniversite eğitimi alamamış olduğum için içimde kalan bir ukdeyi sonradan tamamlamaya çalıştım. Çok şükür son sınıfa geldim. Ama buna yeni güzel bir duygu daha eklendi. Torunumla aynı üniversiteye gidiyoruz. Torunum 1. sınıfa bu yıl başladı. Sınavlara hazırlanması, tercih yapması, kayıt esnasında torunumla birlikte istişare olduk. Torunumla mümkün olduğunca birlikte gelip gitmeye çalışıyoruz. Kantinde buluşup çay kahve içiyoruz. İnşallah başarılı bir şekilde İnşaat Mühendisliği bölümünü tamamlar" diye konuştu.

"DEDEMLE EĞİTİM ÖĞRETİM GÖRMEK ÇOK GÜZEL"

Dedesiyle birlikte aynı üniversitede okuyan torunu Elif Yıldız ise "Dedemle aynı üniversitede okuyor olmak çok gurur verici bir şey. Dedem okumanın yaşının olmadığını herkese göstermiş oldu. Zamanında herkesin şartlarının el vermediği, herkesin okuyamadığı bir dönemde dedemin de okumaması içinde kalmış bir durumdu. Sonrasında bu şekilde başladı ve şu an dedem 4. sınıf. Tüm notlarıyla, dersleriyle çok düzenli bir öğrenci oldu. Okumanın hiçbir şekilde yaşı yok. Dedem 60 yaşına yaklaştı. Buraya her gün dedemle birlikte gidip gelmeye çalışıyoruz. Kantinde birlikte yiyip içiyoruz. Birlikte istişare ediyoruz. Dedem ile birlikte eğitim öğretim görmek gerçekten çok güzel ve farklı bir duygu. Dedemle çok gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır