Dededen kalan tohumla yetiştiriyorlar! Sabah toplanıyor, öğlene tükeniyor

Türkiye'nin en meşhur kavunlarından biri olarak gösterilen Kırkağaç kavunu, yıllardır aynı topraklarda dededen toruna aktarılan üretim geleneğiyle yetiştirilmeye devam ediyor. Üreticiler, hibrit yerine ata tohumlarını tercih ederek kavunun kendine özgü tadını ve aromasını koruduklarını söylüyor.

Hasat döneminde gün doğmadan tarlalara giren üreticiler, olgunlaşan kavunları tek tek topluyor. Sabah saatlerinde başlayan hasat, aynı gün içinde pazarlara ve satış noktalarına ulaşıyor. Yoğun talep nedeniyle birçok üretici, kavunlarının büyük bölümünü öğle saatlerine kadar satıyor.

LEZZETİNİN SIRRI ATA TOHUMUNDA

Üreticiler, Kırkağaç kavununu diğer çeşitlerden ayıran en önemli özelliğin yıllardır korunan yerli tohumlar olduğunu belirtiyor. Nesilden nesile aktarılan bu tohumlar sayesinde kavunun kendine özgü aroması, yoğun kokusu ve dayanıklılığı korunuyor.

Kimyasal müdahaleden uzak, geleneksel üretim yöntemleriyle yetiştirilen kavunlar hem pazarlarda hem de yol kenarındaki satış noktalarında yoğun ilgi görüyor. Yaz aylarında Türkiye'nin birçok ilinden vatandaşlar, orijinal Kırkağaç kavununu satın almak için ilçeye geliyor.

KİLOMETRELERCE YOL GELİYORLAR

Hasat döneminde ilçe girişindeki satış noktalarında hareketlilik yaşanıyor. Tatil yolculuğuna çıkanlar ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, dönüş yolunda mutlaka Kırkağaç kavunu almayı ihmal etmiyor. Özellikle lezzetini bilen tüketiciler her yıl aynı üreticilerden alışveriş yapmayı tercih ediyor.

UZUN SÜRE BOZULMADAN SAKLANABİLİYOR

Kırkağaç kavununu öne çıkaran özelliklerden biri de uygun koşullarda uzun süre tazeliğini koruyabilmesi. Bu özelliği sayesinde hem sofralarda hem de ticarette önemli bir yere sahip olan ürün, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Lezzeti, aroması ve yıllardır değişmeyen üretim geleneğiyle Kırkağaç kavunu, yaz mevsiminin en çok tercih edilen yerel ürünleri arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle hasat döneminde artan talep nedeniyle üreticiler, sabah topladıkları ürünlerin büyük bölümünü gün bitmeden tüketicilerle buluşturuyor.