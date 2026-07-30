Müşterinin gözü önünde hazırlanıyor! Talep giderek büyüyor: Bardağı 100 TL

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nde dükkan işleten Bedir Uykız, son model makinelerle portakal, nar, elma, havuç, kivi, mango, şeftali, karpuz, ejder meyvesi, ananas gibi birçok meyvenin suyunu sıkarak müşterilerine sunuyor.

"EN UFAK BİR KATKI MADDESİ YOKTUR"

Halkın artık gazlı ve katkılı içeceklerden uzaklaşarak doğal ürünlere yöneldiğini ifade eden Bedir Uykız, "Hepsinde son model makineler kullanıyoruz ve harika bir şekilde sularını alıyoruz. Talebimiz çok güzel, satışlarımız gayet başarılı bir şekilde devam ediyor" dedi.

Ürünlerin tamamının katkısız olduğunu ve müşterilerin gözü önünde hazırlandığını vurgulayan Uykız, "İş yerimin her tarafı aynalıdır; sıkılma aşamasının tamamı kameralarca kayıt altındadır. Kesinlikle en ufak bir katkı maddesi yoktur. Kış aylarında hastalıktan korunmak için yaz aylarında serinlemek ve vitamin depolamak için vatandaşlar tercih ediyor" diye konuştu.

Fiyatların ürün çeşitliliğine göre değiştiğini belirten Uykız, portakal suyunun 100 lira, havuç ve karpuz suyunun ise 150 lira olduğunu belirtti. Yaz kış doğal içeceklere talep olduğunu dile getiren Uykız, halkın sağlıklı kalabilmesi için doğal ürün tüketiminin daha da artmasını istediğini sözlerine ekledi.