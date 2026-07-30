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Müşterinin gözü önünde hazırlanıyor! Talep giderek büyüyor: Bardağı 100 TL

Eskişehir'de yıllardır esnaflık yapan Bedir Uykız, dükkanında taze sıktığı doğal meyve sularıyla vatandaşların gözdesi oldu. Gazlı içeceklere olan ilginin azaldığını belirten Bedir Uykız, tamamen katkısız hazırlanan içeceklere yoğun talep olduğunu anlattı.

Müşterinin gözü önünde hazırlanıyor! Talep giderek büyüyor: Bardağı 100 TL
Gökçen Kökden

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nde dükkan işleten Bedir Uykız, son model makinelerle portakal, nar, elma, havuç, kivi, mango, şeftali, karpuz, ejder meyvesi, ananas gibi birçok meyvenin suyunu sıkarak müşterilerine sunuyor.

"EN UFAK BİR KATKI MADDESİ YOKTUR"

Müşterinin gözü önünde hazırlanıyor! Talep giderek büyüyor: Bardağı 100 TL 1

Halkın artık gazlı ve katkılı içeceklerden uzaklaşarak doğal ürünlere yöneldiğini ifade eden Bedir Uykız, "Hepsinde son model makineler kullanıyoruz ve harika bir şekilde sularını alıyoruz. Talebimiz çok güzel, satışlarımız gayet başarılı bir şekilde devam ediyor" dedi.

Ürünlerin tamamının katkısız olduğunu ve müşterilerin gözü önünde hazırlandığını vurgulayan Uykız, "İş yerimin her tarafı aynalıdır; sıkılma aşamasının tamamı kameralarca kayıt altındadır. Kesinlikle en ufak bir katkı maddesi yoktur. Kış aylarında hastalıktan korunmak için yaz aylarında serinlemek ve vitamin depolamak için vatandaşlar tercih ediyor" diye konuştu.

Fiyatların ürün çeşitliliğine göre değiştiğini belirten Uykız, portakal suyunun 100 lira, havuç ve karpuz suyunun ise 150 lira olduğunu belirtti. Yaz kış doğal içeceklere talep olduğunu dile getiren Uykız, halkın sağlıklı kalabilmesi için doğal ürün tüketiminin daha da artmasını istediğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
içecekler yemek
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