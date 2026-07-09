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Dededen kalma tohumla üretiyorlar! Tadı için kilometrelerce yol geliyorlar

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen ve ünü Türkiye sınırlarını aşan Kırkağaç kavunu, kendine özgü aroması, dayanıklılığı ve uzun süre bozulmadan saklanabilmesiyle dikkat çekiyor. Yüzyıllardır aynı topraklarda, nesilden nesile aktarılan yerel tohumlarla üretilen kavunlar, her yıl binlerce kişinin yolunu Kırkağaç'a düşürüyor.

Dededen kalma tohumla üretiyorlar! Tadı için kilometrelerce yol geliyorlar
Gökçen Kökden

Kırkağaç kavununun en önemli özelliklerinden biri, üreticilerin yıllardır dedelerinden kalan yerel tohumları kullanmaya devam etmesi. Bölgenin iklimi ve verimli topraklarıyla birleşen bu geleneksel üretim yöntemi, kavuna kendine has lezzetini kazandırıyor.

Dededen kalma tohumla üretiyorlar! Tadı için kilometrelerce yol geliyorlar 1

Üreticiler, her hasat döneminde en kaliteli meyvelerden tohum ayırarak gelecek yılın ekimi için saklıyor. Böylece yıllardır aynı genetik özelliklere sahip kavunlar yetiştirilmeye devam ediyor.

TADIYLA FARK YARATIYOR

Kırkağaç kavunu, yoğun aroması, yüksek şeker oranı ve sulu yapısıyla diğer kavun türlerinden ayrılıyor. Kabuğunun kalın olması sayesinde uzun süre dayanabilen kavun, kesildikten sonra bile lezzetini koruyabiliyor.

Özellikle yaz aylarında serinletici bir alternatif olarak tercih edilen Kırkağaç kavunu, doğal tatlılığı nedeniyle birçok kişinin favori meyveleri arasında yer alıyor.

KİLOMETRELERCE YOLDAN GELİYORLAR

Dededen kalma tohumla üretiyorlar! Tadı için kilometrelerce yol geliyorlar 2

Hasat döneminde Türkiye'nin farklı şehirlerinden çok sayıda kişi Kırkağaç'a gelerek kavunu yerinde satın alıyor. Bazı ziyaretçiler yıllardır aynı üreticilerden alışveriş yaptıklarını belirtirken, birçok kişi de bu eşsiz lezzeti tatmak için yüzlerce kilometre yol kat ediyor. Bölgedeki üreticiler, özellikle ağustos ve eylül aylarında yoğun talep nedeniyle ürünlerin kısa sürede tükendiğini ifade ediyor.

UZUN SÜRE SAKLANABİLİYOR

Dededen kalma tohumla üretiyorlar! Tadı için kilometrelerce yol geliyorlar 3

Kırkağaç kavununu özel kılan bir diğer özellik ise dayanıklılığı. Uygun koşullarda muhafaza edildiğinde aylarca bozulmadan kalabilen kavun, geçmişte kış aylarında tüketilmek üzere evlerin serin bölümlerinde saklanıyordu. Bu özelliği sayesinde hem üreticiler hem de tüketiciler tarafından büyük ilgi gören Kırkağaç kavunu, Türkiye'nin en değerli yerel tarım ürünleri arasında gösteriliyor.

COĞRAFİ İŞARETLİ LEZZET

Kalitesi ve ünüyle öne çıkan Kırkağaç kavunu, coğrafi işaret tesciline sahip ürünler arasında bulunuyor. Bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan kavun üretimi, aynı zamanda yerel tarım kültürünün yaşatılmasına da yardımcı oluyor. Yüzyıllardır değişmeyen tohumlar, geleneksel üretim yöntemleri ve kendine özgü aromasıyla Kırkağaç kavunu, her yıl binlerce kişiyi Manisa'nın yolunu tutmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
kavun Manisa meyve
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