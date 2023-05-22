Defetmek nasıl yazılır, defetmek yazımı nasıl olmalıdır? Defetmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe farklı dillerle her dönem iletişim hâlinde olmuş bir dildir. Farklı toplumların kültürel özelliklerinin yanında dil açısından da alışverişler yaşanmıştır. Farklı kökenli kelimeler dilimizde oldukça fazladır. Yabancı kökenli kelimeler yazım yanlışlarının yapılabileceği kelimelerdir. Bunun yanında birleşik sözcükler ve ikilemeler yazımı konusunda en çok yanılgıya düşülen sözcüklerdir. Bazı birleşik sözcükler bitişik yazılırken bazı birleşik sözcükler ayrı yazılmaktadır. Bu ayrımın en doğru adresi Türk Dil Kurumudur. TDK üzerinden sözcüklerin doğru yazılışlarına ve kelimelerin anlamlarına bakmak mümkündür. Defetmek yazımı konusunda hataya düşülen sözcüklerden biridir.

Defetmek nasıl yazılır?

Yazılı metinlerde kelimeleri kullanırken anlamlarını ve yazımlarını doğru bilmek çok önemlidir. Kelimelerin anlamlarını doğru bilip cümle içinde doğru yerde kullanmak gerekir. Bir kelimeyi anlamı haricinde kullanmak anlatım bozukluğuna sebep olur. Bununla birlikte sözcüklerin yazımında yaşanan hatalar da metinde yazım yanlışına sebebiyet verir. Defetmek TDK sözlüğe göre şu anlamlara gelmektedir:

Kovmak

Savmak, savuşturmak

Defetmek ayrı mı yazılır?

Defetmek sözcüğü günlük konuşma dilinde yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Defetmek sözcüğü Arapça kökenli "def" kelimesi ve Türkçe "etmek" fiiliyle oluşturulmuş bir birleşik kelimedir. Defetmek sözcüğü kovmak, başından atmak gibi anlamlara gelmektedir. Gün içerisinde sıklıkla kullanılan bir kelime olan defetmek sözcüğü yazımı konusunda hataya düşülebilen bir sözcüktür. Defetmek bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır konusunda hataya düşülebilir. Defetmek doğru yazılışı bitişik şekilde olmalıdır. Defetmek sözcüğü ayrı yazıldığı takdirde yazım yanlışı olur. Defetmek yazımı bitişik yani “defetmek” şeklinde olmalıdır.



