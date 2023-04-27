Hemfikir nasıl yazılır? Hemfikir ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazılı ve sözlü anlatımda kullanılan kelimelerin doğru yerde ve doğru şekilde kullanılması çok önemlidir. Türkçe, farklı kökenli sözcüklerin de yer aldığı çok zengin bir dildir. Birleşik kelimeler ve ikilemeler yazımı konusunda yanılgıya en çok düşülen sözcüklerdir. Bazı birleşik kelimeler ayrı yazılabilir bazıları ise birleşik yazılmalıdır. Kelimelerin yazımı konusunda ikileme düşüldüğü noktada en doğru bilgi Türk Dil Kurumundan alınır. Hemfikir sözcüğü de yazımı konusunda karışıklık yaşanan bir kelimedir. Hemfikir sözcüğü günlük konuşma içerisinde yaygın olarak kullanılan bir kelimedir.

Hemfikir nasıl yazılır?

Türkçede kelimeler ve kelime gruplarının yazımında yanlışlık yapılabilir. Yazılı metinlerde genel olarak karşılaşılan en büyük sorun yazım yanlışlarıdır. Kelimelerin doğru yazımları genel olarak çok araştırılır. Özellikle en çok sorun yaşanılan kelimeler birleşik kelimelerdir. Bu kelimelerin bitişik mi ayrı mı yazıldığı karıştırılır. Hemfikir sözcüğü yazımı konusunda sıkıntı yaşanılabilen bir sözcüktür. Hemfikir kelimesi sıklıkla gün içerisinde kullanılır. Hemfikir TDK’ye göre şu anlama gelmektedir:

Aynı düşüncede, aynı görüşte olan, oydaş

Hemfikir TDK’ye göre bitişik yazılan bir kelimedir. Bu bağlamda "Hemfikir bitişik mi yazılır?" sorusunun cevabına "evet" demek mümkündür. Hemfikir yazımı ayrı olacak şekilde olursa yazım yanlışına sebebiyet verilir. Hemfikir doğru yazılışı bitişik şekilde olmalıdır.

Hemfikir ayrı mı yazılır?

Birleşik kelimelerin yazımında genel olarak hataya düşülebilir. Bazı birleşik kelimeler bitişik yazılırken bazıları ayrı yazılmalıdır. Hemfikir kelimesi de yazımı öğrenilmek istenen bir birleşik kelimedir. Hemfikir sözcüğü günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Hemfikir kelimesi aynı görüşte olmak anlamına gelir. Kelimenin yazımı konusunda kafa karışıklığı yaşanabilir. Hemfikir sözcüğü bitişik yazılan bir birleşik kelimedir. Hemfikir sözcüğünün farklı bir şekilde yazılması durumunda yazım yanlışı meydana gelir.