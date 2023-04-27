Hayal nasıl yazılır? Hayal mi hayel mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Tarih boyunca toplumlar birbirleri ile iletişime geçmiştir. Toplumlar çeşitli açılardan birbirleri ile etkileşim içinde olmuştur. Toplumlar dil, din ve kültürel açıdan birbirlerini etkilemiştir. Türkçe de farklı dillerden etkilenmiştir. Dilimizde yer alan yabancı kökenli kelimeler bu etkileşim sayesindedir. Dilimizde bulunan bu kelimeler zenginlik katmaktadır. Hayal kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Hayal sözcüğü günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan bir kelimedir.

Hayal nasıl yazılır?

Hayal kelimesi cümle içinde oldukça sık kullanılan bir sözcüktür. Hayal sözcüğü yazımı karıştırılabilen bir sözcüktür. Hayal sözcüğünün yazımı hayel ile karıştırılabilir. Hayal doğru yazılışı “hayal” şeklindedir. Hayal kelimesinin farklı şekillerdeki yazımı sonucu yazım yanlışı meydana gelir. Hayal TDK’ye göre şu anlamlara gelmektedir:

Zihinde tasarlanan, canlandıran ve gerçekleşmesi özlenen şey,imge

Belli belirsiz görülen şey, gölge

Gör

İmge

Aydınlatılan bir perde arkasında deri veya karton gibi maddelerden yapılan, hareket edebilen resimler ve bunlarla oynatılan oyunüntü

Hayal mi hayel mi?

Hayal sözcüğü hayal etmek anlamında kullanılan ve günlük yaşam içinde yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür. Türkçe çok zengin bir dil olduğu için kelime sayısı oldukça fazladır. Yazılı ve sözlü anlatımda kullanılan sözcüklerin doğru yazımı bazı durumlarda yanıltıcı olabilmektedir. Kelimelerin doğru yazımlarına ulaşabilmek için en doğru adres TDK’ye başvurmaktır. Hayal yazımı genellikle hayel ile karıştırılabilir. Kelimenin yazımı okunuşu sebebi ile yanlış olabilmektedir. Hayal kelimesi “hayal” şeklinde yazılır. Bu yazımın dışında olan herhangi bir yazım, yazım yanlışına sebebiyet vermektedir. Hayal sözcüğünün ikinci a harfi daha önce inceltme işareti almaktaydı. Şu anki kullanımında ise inceltme işareti olmadan hayal şeklinde yazılmaktadır.