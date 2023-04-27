EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Hayal nasıl yazılır? Hayal mi hayel mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Hayal nasıl yazılır? Hayal mi hayel mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

26.04.2023 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, kelime sayısı ve dil bilgisi kuralları açısından zengin bir dildir. Dilimize farklı dillerden geçen birçok kelime vardır. Cümle içinde kullanılan kelimelerin doğru yazımı büyük önem taşımaktadır. Türkçede bulunan kelime sayısının fazlalığı sebebi ile yazım yanlışları yaşanabilir. Hayal kelimesi de yazımı karıştırılabilen bir sözcüktür. Peki, hayal mi hayel mi?

Hayal nasıl yazılır? Hayal mi hayel mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Tarih boyunca toplumlar birbirleri ile iletişime geçmiştir. Toplumlar çeşitli açılardan birbirleri ile etkileşim içinde olmuştur. Toplumlar dil, din ve kültürel açıdan birbirlerini etkilemiştir. Türkçe de farklı dillerden etkilenmiştir. Dilimizde yer alan yabancı kökenli kelimeler bu etkileşim sayesindedir. Dilimizde bulunan bu kelimeler zenginlik katmaktadır. Hayal kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Hayal sözcüğü günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan bir kelimedir.

Altmış nasıl yazılır? Altmış nasıl yazılır?

Hayal nasıl yazılır?

Hayal kelimesi cümle içinde oldukça sık kullanılan bir sözcüktür. Hayal sözcüğü yazımı karıştırılabilen bir sözcüktür. Hayal sözcüğünün yazımı hayel ile karıştırılabilir. Hayal doğru yazılışı “hayal” şeklindedir. Hayal kelimesinin farklı şekillerdeki yazımı sonucu yazım yanlışı meydana gelir. Hayal TDK’ye göre şu anlamlara gelmektedir:

  • Zihinde tasarlanan, canlandıran ve gerçekleşmesi özlenen şey,imge
  • Belli belirsiz görülen şey, gölge
  • Gör
  • İmge
  • Aydınlatılan bir perde arkasında deri veya karton gibi maddelerden yapılan, hareket edebilen resimler ve bunlarla oynatılan oyunüntü
Şofben nasıl yazılır? Şofben nasıl yazılır?

Hayal mi hayel mi?

Hayal sözcüğü hayal etmek anlamında kullanılan ve günlük yaşam içinde yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür. Türkçe çok zengin bir dil olduğu için kelime sayısı oldukça fazladır. Yazılı ve sözlü anlatımda kullanılan sözcüklerin doğru yazımı bazı durumlarda yanıltıcı olabilmektedir. Kelimelerin doğru yazımlarına ulaşabilmek için en doğru adres TDK’ye başvurmaktır. Hayal yazımı genellikle hayel ile karıştırılabilir. Kelimenin yazımı okunuşu sebebi ile yanlış olabilmektedir. Hayal kelimesi “hayal” şeklinde yazılır. Bu yazımın dışında olan herhangi bir yazım, yazım yanlışına sebebiyet vermektedir. Hayal sözcüğünün ikinci a harfi daha önce inceltme işareti almaktaydı. Şu anki kullanımında ise inceltme işareti olmadan hayal şeklinde yazılmaktadır.

Izdırap nasıl yazılır? Izdırap nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başrol nasıl yazılır?Başrol nasıl yazılır?
AÖF ders geçme notu kaç? AÖF ders geçme notu kaç?
MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!
Anahtar Kelimeler:
hayal nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Milli Savunma Üniversitesi taban puanları listesi açıklandı mı? MSÜ sonuçları belli oluyor!

MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Milli Savunma Üniversitesi taban puanları listesi açıklandı mı? MSÜ sonuçları belli oluyor!

AÖF ders geçme notu kaç?

AÖF ders geçme notu kaç?

MSÜ SINAV SONUCU ne zaman açıklanacak 2023?

MSÜ SINAV SONUCU ne zaman açıklanacak 2023?

YKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı

YKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı

İlginizi Çekebilir

22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Öfkeden çılgına döndü

22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Öfkeden çılgına döndü

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.