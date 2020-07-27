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'Definasyon' yayın hayatına başladı

Yasin Koçal Yasin Koçal
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Türkiye'nin vücut geliştirme, fitness, spor, sağlık ve wellness alanında önemli noktalara değinen podcast'i DEFİNASYON, ilk sezonuyla Spotify, Apple Podcast, Soundcloud ve kendi web sitesinde yayın hayatına başladı.

'Definasyon' yayın hayatına başladı

Fitness Organizatörü Uğur Mutlu ve Atletik Performans Koşu Talha Beşir ikilisinin hazırlayıp sunduğu şov, sporla teknolojinin birbiriyle uyumundan beslenerek sporseverlerin beğenisine sunuluyor.

Bireysel ve takım sporlarından sporla teknoloji ilişkisine, sporcuların tercih edebileceği tatil rotalarından çeşitli sporlarda kırılmış rekorlara kadar birçok farklı konunun ele alındığı program, dinleyicileri hobileri doğrultusunda bilgilendirirken aynı zamanda bilinçlendirmeyi ve eğlendirmeyi de hedefliyor.

Spor, fitness, wellness, antrenman, sağlık ve beslenmenin tüm yönleriyle konuşulduğu Definasyon Podcast, sporseverleri bilimin ışığında aydınlatma prensibiyle yola çıkarken, aynı zamanda spor-teknoloji ilişkisini de yakalıyor.

Bilimden ayrı kalmamayı ve her yerde ulaşılmayacak bilgileri samimi bir dille dinleyicilere aktaran podcast şovu Definasyon'u dinlemek ve program hakkında detaylı bilgi almak için https://www.definasyonpodcast.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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