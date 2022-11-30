Defne Samyeli, Aldatmak diziyle ekranlara dönüyor! İşte yeni rolü

Son dönemde oyunculuk ve şarkıcılığa ağırlık veren Defne Samyeli, Atv'nin yeni sezondaki başarılı işlerinden olan Aldatmak dizisine dahil oldu. Samyeli, Aldatmak dizisinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin ve Feyza Sevil Güngör'le birlikte başrolde oynayacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, perşembe akşamları seyirciyi ekran başına toplayan dizide Samyeli, Elmas isminde bir avukata hayat verecek.
En son Star Tv'de yayınlanan Sol Yanım dizisinde rol alan Defne Samyeli'nin, bu sezon Yalı Çapkını ve Ömer dizilerinden de teklif aldığı fakat reddettiği biliniyordu.