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Defne Samyeli, Aldatmak diziyle ekranlara dönüyor! İşte yeni rolü

30.11.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ekranlardan uzak olan Defne Samyeli, iddialı bir diziyle ekranlara dönüyor. Yalı Çapkını ve Ömer dizilerinden aldığı teklifi reddeden Defne Samyeli, Atv'de yayınlanan Aldatmak dizisiyle anlaştı.

Defne Samyeli, Aldatmak diziyle ekranlara dönüyor! İşte yeni rolü

Son dönemde oyunculuk ve şarkıcılığa ağırlık veren Defne Samyeli, Atv'nin yeni sezondaki başarılı işlerinden olan Aldatmak dizisine dahil oldu. Samyeli, Aldatmak dizisinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin ve Feyza Sevil Güngör'le birlikte başrolde oynayacak.

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AVUKATI CANLANDIRACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, perşembe akşamları seyirciyi ekran başına toplayan dizide Samyeli, Elmas isminde bir avukata hayat verecek.

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İDDİALI DİZİLERDEN TEKLİF ALMIŞTI

En son Star Tv'de yayınlanan Sol Yanım dizisinde rol alan Defne Samyeli'nin, bu sezon Yalı Çapkını ve Ömer dizilerinden de teklif aldığı fakat reddettiği biliniyordu.

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