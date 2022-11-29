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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ekrana gelmek için gün sayıyor! Yeni kareler yayınlandı

29.11.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen dizi Behzat Ç., yeni macerası ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' ile ekranlara dönüyor. 3 yıl sonra yeniden seyirciyle buluşacak olan Behzat Ç. için geri sayım başladı. Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç’tan oluşan kemik kadroya yeni oyuncular da dahil oldu. Blu TV tarafından yayın tarihi de açıklanan Behzat Ç.'den yeni kareler geldi.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ekrana gelmek için gün sayıyor! Yeni kareler yayınlandı

6 Aralık Salı günü ilk bölümü sevenleriyle buluşacak olan ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' için geri sayım başladı. BluTV sosyal medya hesaplarından usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun hayat verdiği ikonik karakter Behzat Ç.’nin “Cinayet Büro’nun çocuklarını en çok da bu şehir yıprattı aga!” sözleriyle başlayan özel bir video paylaşıldı.

Behzat Ç.’nin sevenleriyle adeta dertleştiği video yeni sezonda izleyiciyi bekleyen sürprizlerin habercisi oldu.

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KADROYA YENİ İSİMLER KATILDI

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği BluTV’nin yeni orijinal içeriğinde Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu eşlik ediyor.

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‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor.‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ 6 Aralık Salı günü saat 19.00’da BluTV’de başlıyor.

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YILLAR SONRA DÖNÜYOR

İlk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlandıktan sonra kaldırılan dizi, 2019 yılında BluTV'de tek sezon olarak yeni bölümleriyle seyirciyle buluşmuştu. Fenomen dizi bu defa 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' isimli yeni bölümleriyle Blu TV'de seyirci karşısına çıkacak.

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