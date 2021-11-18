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  4. Defne Samyeli’den çarpıcı sözler: Muhalifler beni bir günde harcadı

Defne Samyeli’den çarpıcı sözler: Muhalifler beni bir günde harcadı

18.11.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski sunucu, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, Bloomberg HT'de Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Defne Samyeli, muhalif kesime olan kırgınlığını belirterek "Benim gibi Atatürkçü düşünceyi benimsemiş insanı bir günde harcadılar" dedi.

Bloomberg HT'de yayınlanan Fatih Altaylı ile Bire Bir programının geçen akşamki konuğu Defne Samyeli oldu.

Fatih Altaylı'nın "Siyasete girmeyi hiç düşündün mü?" sorusuna yanıt veren Samyeli, çok düşündüğünü ancak sonra vazgeçtiğini belirtti.

"ÇOK PARTİDEN TEKLİF GELDİ"

Defne Samyeli, şunları söyledi:

"Çok düşündüm ancak vazgeçtim. Çok partiden de teklif geldi. Türk seçmeninin benim hayalimdeki siyaset tarzını arzu ettiğini düşünmüyorum. Daha demokratik kesim kesinlikle, daha özgürlükçü. Siyasetçilerin gerçekten halk için çalıştığı, halktan yukarıda olmadığı, daha Batılı tarzda, yurt dışında gördüğümüz halktan biri gibi yani egemenliği halktan almış belli ama bisikletle ya da arabasıyla giden, zenginleşmeyen, kimsenin hakkını yemeyen.

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"BENİM GİBİ AÇIK OLMAYI SEVEN İNSAN TARZINI BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ SEVMİYOR"

Böyle bir sistemde benim gibi hani kılığı kıyafeti konusunda iddialı olmayı seven, açık olmayı seven insan tarzını bizim kültürümüz sevmiyor.

"BEN BU ÜLKEYE ÇOK KÜSTÜM"

Ben kapalı ortamlarda hala konuşuyorum. Abuk sabuk bir sürü dedikodularla adımı andılar, ben bu ülkeye çok küstüm onun için. İnsanların birçoğu da inandı. En yakın arkadaşlarım, benim kendimi siyasi anlamda yakın hissettiğim güya 'cumhuriyetçi' olan kesimin gerçek yüzünü de görme imkânı buldum.

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"BENİM GİBİ ATATÜRKÇÜ BİR DÜŞÜNCEYİ BENİMSEMİŞ İNSANI BİR GÜNDE HARCADILAR"

Öyle bir kesim yok. Sırf muhalif olsunlar diye, benim gibi asker çocuğu olan Atatürkçü düşünceyi benimsemiş, bütün yayınlarında bunu savunmuş olan bir kişiyi bir günde harcayabildiler, muhaliflikten beni yerle bir ettiler. Ben ne anladım sizin muhalifliğinizden o zaman."


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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
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