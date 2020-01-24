Defne Samyeli Eser Yenenler Show'a konuk oldu! Defne Samyeli kaç yaşında ve nereli?

Defne Samyeli, Eser Yenenler Show'un 23 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümünde konuk oldu. Cem Yılmaz ile yaşadığı aşktan sonra Mustafa Sandal ile yaşadığı gerilimle adından sıkça söz ettiren Defne Samyeli'nin kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu.

DEFNE SAMYELİ NERELİ?

Sunuculuk, köşe yazarlığı ve oyunculuk gibi birçok alanda çalışan Samyeli 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İşte Defne Samyeli hayatı hakkında merak edilenler...

Defne Samyeli, 17 Mart 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Malatya'lı bir ailenin çocuğu olan Defne Samyeli annesi Sendegül Samyeli, babası Haluk Samyeli'dir. 13 yaşındayken Amiral olan babası Haluk Samyeli vefat etti. Sühan adında bir erkek kardeşi vardır. TRT İstanbul Radyosu’nun çocuk korosuna girdi. Nişantaşı Anadolu Lisesi’ni üçüncülükle bitirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde okudu. Ancak yarışmalar ve iş hayatı yüzünden yarım kalan okulundan seneler sonra; yatay geçiş yaptığı iş idaresi bölümünden mezun oldu. Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur. Şuanda ise a Haber'de A3 haber kuşağını sunmatadır. Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.

Defne Samyeli, 16 Ağustos 2015 tarihinde “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinin 9. sezon kadrosuna ‘Ajan Zeynep' olarak katıldı. Güzel oyuncu, ekranlarda son olarak STAR TV’de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde yer almıştı.

Defne Samyeli Cem Yılmaz ile bir dönem aşk yaşayan Samyeli'nin Derin ve Deren adında iki kızı var.



