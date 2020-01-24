MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Defne Samyeli Eser Yenenler Show'a konuk oldu! Defne Samyeli kaç yaşında ve nereli?

Defne Samyeli Eser Yenenler Show'a konuk oldu! Defne Samyeli kaç yaşında ve nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 09:09 | Son Güncelleme

Eser Yenenler Show'a konuk olan Defne Samyeli gündeme bomba gibi düştü. Defne Samyeli'nin kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu olurken Samyeli'nin geçen gün yaptığı "estetiğim yok" açıklaması da gündemde yerini aldı.

Defne Samyeli Eser Yenenler Show'a konuk oldu! Defne Samyeli kaç yaşında ve nereli?

Defne Samyeli, Eser Yenenler Show'un 23 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümünde konuk oldu. Cem Yılmaz ile yaşadığı aşktan sonra Mustafa Sandal ile yaşadığı gerilimle adından sıkça söz ettiren Defne Samyeli'nin kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu.

DEFNE SAMYELİ NERELİ?

Sunuculuk, köşe yazarlığı ve oyunculuk gibi birçok alanda çalışan Samyeli 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İşte Defne Samyeli hayatı hakkında merak edilenler...

Defne Samyeli'de estetik var mı? Kendi açıkladıDefne Samyeli'de estetik var mı? Kendi açıkladı

Defne Samyeli, 17 Mart 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Malatya'lı bir ailenin çocuğu olan Defne Samyeli annesi Sendegül Samyeli, babası Haluk Samyeli'dir. 13 yaşındayken Amiral olan babası Haluk Samyeli vefat etti. Sühan adında bir erkek kardeşi vardır. TRT İstanbul Radyosu’nun çocuk korosuna girdi. Nişantaşı Anadolu Lisesi’ni üçüncülükle bitirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde okudu. Ancak yarışmalar ve iş hayatı yüzünden yarım kalan okulundan seneler sonra; yatay geçiş yaptığı iş idaresi bölümünden mezun oldu. Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur. Şuanda ise a Haber'de A3 haber kuşağını sunmatadır. Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.

Defne Samyeli, 16 Ağustos 2015 tarihinde “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinin 9. sezon kadrosuna ‘Ajan Zeynep' olarak katıldı. Güzel oyuncu, ekranlarda son olarak STAR TV’de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde yer almıştı.

Defne Samyeli Cem Yılmaz ile bir dönem aşk yaşayan Samyeli'nin Derin ve Deren adında iki kızı var.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılarYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılar
2020 abiye tasarımları göz kamaştırdı2020 abiye tasarımları göz kamaştırdı
Beyaz TV'ye patladı! 'Milleti kandırmak...'Beyaz TV'ye patladı! 'Milleti kandırmak...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
defne samyeli, defne samyeli instagram, Eser Yenenler Show, Defne Samyeli nereli,

En Çok Okunan Haberler

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

Dünyayı sarsan iddiada yeni gelişme!

Dünyayı sarsan iddiada yeni gelişme!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Defne Samyeli'de estetik var mı? İşte Defne Samyeli'nin değişimi...

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

80'den fazla kadına tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakim karşısında

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

2020 abiye tasarımları göz kamaştırdı

2020 abiye tasarımları göz kamaştırdı

Cem Yılmaz Beyaz TV'ye patladı!

Beyaz TV'ye patladı! 'Milleti kandırmak...'

Cem Yılmaz'dan sahte hesap tepkisi: Bunu neden yapıyor olabilir?

Cem Yılmaz isyan etti: Bunu neden yapıyor olabilir?

Didem Soydan çirkin mesajları yanıtsız bırakmıyor!

Seks mesajı gerilimi sürüyor! Bomba yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.