Defne Samyeli leopar desenli üstüyle olay yarattı!

Son zamanların popüler isimlerinin başında gelen Defne Samyeli, pozlarıyla takipçilerini büyülüyor. 50 yaşındaki Samyeli son pozuyla dikkat çekti.

LEOPAR DESENLİ POZUYLA OLAY OLDU

50 yaşındaki Defne Samyeli bu yaz bikinili pozlarıyla gündemden düşmedi.

Fit vücuduyla genç kızları kıskandıran Samyeli iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Sunucu kimliğiyle tanınan Samyeli, bu defa leopar desenli pozuyla beğenileri topladı.

Oyuncu, sunucu ve şarkıcı olan Defne Samyeli, hem iş hayatında hem de sosyal medyada oldukça aktif.

İşte Samyeli'nin pozlarından bazıları...





