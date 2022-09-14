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Defne Samyeli leopar desenli üstüyle olay yarattı!

14.09.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli, son zamanlarda iddialı paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Samyeli, bu defa son pozuyla olay oldu.

Defne Samyeli leopar desenli üstüyle olay yarattı!

Son zamanların popüler isimlerinin başında gelen Defne Samyeli, pozlarıyla takipçilerini büyülüyor. 50 yaşındaki Samyeli son pozuyla dikkat çekti.

LEOPAR DESENLİ POZUYLA OLAY OLDU

50 yaşındaki Defne Samyeli bu yaz bikinili pozlarıyla gündemden düşmedi.

Defne Samyeli leopar desenli üstüyle olay yarattı!

Fit vücuduyla genç kızları kıskandıran Samyeli iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Defne Samyeli leopar desenli üstüyle olay yarattı!

Sunucu kimliğiyle tanınan Samyeli, bu defa leopar desenli pozuyla beğenileri topladı.

Defne Samyeli leopar desenli üstüyle olay yarattı!

Oyuncu, sunucu ve şarkıcı olan Defne Samyeli, hem iş hayatında hem de sosyal medyada oldukça aktif.

Defne Samyeli leopar desenli üstüyle olay yarattı!

İşte Samyeli'nin pozlarından bazıları...

Defne Samyeli leopar desenli üstüyle olay yarattı!

Defne Samyeli leopar desenli üstüyle olay yarattı!

Defne Samyeli leopar desenli üstüyle olay yarattı!

Defne Samyeli leopar desenli üstüyle olay yarattı!

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