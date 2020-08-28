Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu cesur pozlarıyla gündeme geldi!

Ünlü haber spikeri ve şarkıcı Defne Samyeli aşk hayatındaki çalkantılı dönemi atlattı. Cem Yılmaz ile yaşadığı ilişki ve ihanet iddialarıyla adından sıklıkla söz ettiren Samyeli, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı seçti. 48 yaşındaki ünlü ismin genç kızlara taş çıkartan kusursuz fiziği takipçilerinden tam not aldı.

Bir firmanın reklam filmi için görüşmek istenilen Deren Talu’nun marka yüzü Serenay Sarıkaya olduğundan yapılan teklifi reddettiği iddia edilmişti. Magazin kulislerinde yayılan bu iddianın üzerine Defne Samyeli ve Deren Talu sessizliğini korumayı seçti. İddialara kulak asmayan anne-kız beraber tatile çıktı.

‘ANNESİNİN KIZI’



Deren Talu işletmeci sevgilisi Baran Tınaz ile Alaçatı tatiline ara vererek annesinin yanına gitti. Anne-kızın tatilinden paylaştıkları bikinili pozları takipçilerinden tam not aldı. Siyah bikinisiyle deniz kenarında poz veren Deren Talu gönderisine açıklama yazmamayı tercih etti. 23 yaşındaki Talu’nun fotoğrafına “Ailecek çok fitsiniz, fiziği annesinin aynısı” yorumları yapıldı. Annesine olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Deren Talu’nun pozuna “Annesi mi kızı mı” sorusu yöneltildi.

