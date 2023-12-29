Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu spor salonundan paylaştı! Mini taytıyla ayna karşısında poz verdi

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozları ve iddialı tarzı ile sık sık adından söz ettiyor. Her paylaşımı olay olan ünlü ismin her gönderisine beğeni yağıyor.

Son olarak uzun süredir birlikte olduğu Baran Tınaz'la ayrılığı gündem olan Deren Talu spor salonundan paylaşım yaptı. Mini taytıyla ayna karşısına geçen ünlü ismin düzgün fiziği takipçilerin tam not aldı.

Deren Talu, 1996 yılında dünyaya geldi. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu’nun kızıdır.

Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.)

Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı.







