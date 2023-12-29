MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu spor salonundan paylaştı! Mini taytıyla ayna karşısında poz verdi

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu spor salonundan paylaştı! Mini taytıyla ayna karşısında poz verdi

29.12.2023 10:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken ve sunucu Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan Deren Talu spor salonundan paylaşım yaptı. Ayna karşısına geçen Talu mini taytıyla bakana bir daha baktırdı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozları ve iddialı tarzı ile sık sık adından söz ettiyor. Her paylaşımı olay olan ünlü ismin her gönderisine beğeni yağıyor.

Son olarak uzun süredir birlikte olduğu Baran Tınaz'la ayrılığı gündem olan Deren Talu spor salonundan paylaşım yaptı. Mini taytıyla ayna karşısına geçen ünlü ismin düzgün fiziği takipçilerin tam not aldı.

deren talu

Deren Talu, 1996 yılında dünyaya geldi. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu’nun kızıdır.

Deren Talu 2

Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.)

Deren Talu 3

Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı.

Deren Talu 6

Deren Talu 5

Deren Talu 4


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor fragmanı ortalığı karıştırdı! Turabi ve Poyraz birbirine girdiSurvivor fragmanı ortalığı karıştırdı! Turabi ve Poyraz birbirine girdi
RTÜK cezası neşelerini bozmadı! Çok sevindiRTÜK cezası neşelerini bozmadı! Çok sevindi
Sevgilisini elleriyle hazırladı! Yakışıklı oyuncu fenomen sevgilisini kremlerken olay olduSevgilisini elleriyle hazırladı! Yakışıklı oyuncu fenomen sevgilisini kremlerken olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deren Talu Manken
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu müstehcen görüntülerin sırrı ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu müstehcen görüntülerin sırrı ortaya çıktı

12 şehit verdiğimiz hain saldırıların ardından ABD’den tepki çeken hamle!

12 şehit verdiğimiz hain saldırıların ardından ABD’den tepki çeken hamle!

"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi

"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi

Cumhurbaşkanı başdanışmanından İmamoğlu'na ağır ifadeler

Cumhurbaşkanı başdanışmanından İmamoğlu'na ağır ifadeler

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yeni uygulama yolda: 'Bunun en büyük avantajı...'

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yeni uygulama yolda: 'Bunun en büyük avantajı...'

Çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler! O görüntülerle...

Çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler! O görüntülerle...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.