Defne Samyeli paylaştı! Erkek kardeşi Sühan Samyeli görenleri şaşırttı... "Defne'nin erkek hali resmen"

Oyunculuk, şarkıcılık derken bütün marifetlerini ortaya döken Defne Samyeli aşkları ile de magazin gündemine sürekli bomba gibi düşüyor.

Güzelliği tescillenmiş olan Defne Samyeli'nin kızları da kendisi kadar ünlü. Özellikle güzelliklerini annelerinden alan Deren Talu ve Derin Talu'da ara ara gündeme geliyor.

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan eski haber spikeri, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli sosyal medyayı salladı.

Defne Samyeli kardeşi Sühan Samyeli, ile birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasından takipçileri ile paylaştı.

Samyeli, fotoğrafın altına "Samyeli kardeşler" notunu düştü. Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.





