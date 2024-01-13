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  4. Defne Samyeli paylaştı! Erkek kardeşi Sühan Samyeli görenleri şaşırttı... "Defne'nin erkek hali resmen"

Defne Samyeli paylaştı! Erkek kardeşi Sühan Samyeli görenleri şaşırttı... "Defne'nin erkek hali resmen"

13.01.2024 15:01 | Son Güncelleme:
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Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan eski haber spikeri Defne Samyeli'nin kendisi kadar ailesi de merak konusu. Yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Defne Samyeli bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi. Samyeli kardeşi Sühan Samyeli'yle olan pozunu paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Oyunculuk, şarkıcılık derken bütün marifetlerini ortaya döken Defne Samyeli aşkları ile de magazin gündemine sürekli bomba gibi düşüyor.

Güzelliği tescillenmiş olan Defne Samyeli'nin kızları da kendisi kadar ünlü. Özellikle güzelliklerini annelerinden alan Deren Talu ve Derin Talu'da ara ara gündeme geliyor.

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan eski haber spikeri, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli sosyal medyayı salladı.

DEFNE77

Defne Samyeli kardeşi Sühan Samyeli, ile birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasından takipçileri ile paylaştı.

DEFNE SAMYELİİİ

Samyeli, fotoğrafın altına "Samyeli kardeşler" notunu düştü. Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Defne Samyeli Oyuncu
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