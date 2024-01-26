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  4. Değeri 1 milyon TL’nin üzerinde... Grammy Ödülleri hediye çantası göz dolduruyor! İçinde yok yok

Değeri 1 milyon TL’nin üzerinde... Grammy Ödülleri hediye çantası göz dolduruyor! İçinde yok yok

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.01.2024 17:50 | Son Güncelleme:
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Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy'de sahne alacak bazı isimler açıklandı. Ödüller, 4 Şubat 2024'te yapılacak törenle sahiplerini bulacak. Adaylara her yıl dağıtılan hediye çantaları ise içeriğiyle ve maddi değeriyle şimdiden merak uyandırıyor. Ödül töreni öncesindeki üç tam gün süren provalar boyunca, katılımcılar alana giderek hediyelerini seçebilir ve toplamda 1 milyon TL’yi (35.369 $) aşan tutardaki çantalarını alabilirler.

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Grammy Ödülleri, 4 Şubat 2024'te Crypto.com Arena'da yapılacak törenle sahiplerini bulacak. Bu yıl 66'ncısı düzenlenecek olan törende sahne alacak bazı isimler belli oldu.

Sunuculuğunu Trevor Noah'ın üstlendiği törende Billie Eilish, Dua Lipa, Olivia Rodrigo gibi isimler canlı performans sergileyecek. Sahne alacak diğer isimlerin de yakında açıklanacağı belirtildi. Adaylara verilen promosyon ürünleriyle dolu hediye çantaları da içeriğiyle göz dolduruyor.

hediye

Bu yılın resmi Grammy Gift Lounge’ı, tam üç gün boyunca, sunucularla sanatçıların ziyaret edebilmesi için açık olacak.

ÇOK FAZLA SEÇENEK OLACAK

Ödül töreni öncesindeki üç tam gün süren provalar boyunca, katılımcılar alana giderek hediyelerini seçebilir ve toplamda 1 milyon TL’yi (35.369 $) aşan tutardaki çantalarını alabilirler. Çok fazla seçenek olacak.

Hediyeler arasında kıyafet, kozmetik, ayakkabı, mutfak aksesuarları, dekoratif ürünler, ünlü tasarımcıların ürünleri, kitap, teknolojik ürünler, çikolata ve içecek gibi çok fazla çeşit yer alıyor.


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