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Columbia'dan Jack Wolfskin'e indirimdeki outdoor ayakkabıları sizin için seçtik

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
26.01.2024 14:56 | Son Güncelleme:
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Columbia, Merrell, Helly Hansen, Salomon, Jack Wolfskin... Dünyaca ünlü outdoor markalarının ayakkabı ve bot modelleri indirime girdi. Su geçirmez, ısı yalıtımlı, konforlu, uzun ömürlü indirimdeki outdoor ayakkabı modellerini sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik. Kaçırılmayacak indirimlerle dolu modellere bakmadan geçmeyin, işte detaylar!

Columbia'dan Jack Wolfskin'e indirimdeki outdoor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabı seçiminde konfor ve kalite vazgeçilmeziniz ise outdoor bir çift ayakkabının sizi çok mutlu edeceğinden emin olabilirsiniz. Suya dayanıklı, her türlü zeminde hareket özgürlüğü sunan, sağlam, ayaklarınızı destekleyen, konfor dolu bir yürüyüş deneyimi vadeden outdoor ayakkabıların yer aldığı bu içeriğimiz tam size göre! Columbia'dan Jack Wolfskin'e, Salomon'dan Helly Hansen'a indirimdeki ayakkabı ve bot modellerini sizin için seçtik, gelin keşfedelim.

1. Çok satanlarda birinci sırada: Columbia Peakfreak Nomad Waterproof Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-01-26T135157.135

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok kaliteli. Yalnız buçuklu numara olmadığından 47 aldım, biraz büyük geldi. Göndermeyle ugraşmak istemedim, çok kaliteli duruyor ve ayağımı sıcak tutuyor. 5 km yürüdüm, yürüdüğümü hissettirmedi."

  • "Ürün gerçekten çok iyi, orijinal deri ve inanılmaz rahat, çok hafif ve inanın buna. Kargo muhteşem hızlı geldi ve ürünün kutusunda ezik bile yok. Gerçekten bizim kargolara örnek olması gerekir."
Ürünü İncele

2. Jack Wolfskin Erkek Refugio Texapore Low M Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-01-26T135256.036

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Babama 42 numara almıştım. Dar geldi. Bu sefer 42,5 numara aldım ve ayağına uyum sağladı. Ayrıca sağlam ve kaliteli duruyor. Uzun süre giyilebilir rahat ayakkabı. Dış malzemesi kaliteli duruyor ."

  • "Üzeri nubuk şeklinde, baş ve topuk bölgesi olması gerektiği gibi sert. Tam bir doğa yürüyüş ayakkabısı. Şehir içinde de yağmurlu havalarda kullanmak için ideal. Kıyafetlere uyumlu. Ucuz markalar gibi iki günde şekil bozukluğu yapmadı tavsiye ederim."
Ürünü İncele

3. Merrell Moab 3 Gtx Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-01-26T135451.156

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün gerçekten çok kaliteli, piyasada çok pahalı ama Amazon gene kendini gösterdi. Gerçekten çok iyi bir alışveriş merkezi."

  • "Gerçekten güzel ayakkabı. Ayaklarım sıcacık oldu. Taban kalın gibi, yürüyüş harika. Kayma yok. Su geçirmiyor. Kaliteli ve çok sağlam bir görüntüsü var."
Ürünü İncele

4. Karrimor Erkek Bot Bodmin Mid IV Weathertite Black Sea

Adsız tasarım - 2024-01-26T135911.359

Kullanıcılar ne diyor?

  • Çok kaliteli ve çok şık duruyor. Kış için babama almıştım ama bir arkadaş tavsiye ile bir numara büyük aldım, kalıbının dar olduğunu söyledi. Fakat geldiğinde büyük oldu. Mecbur iade etmek zorunda kaldım. Üzülerek verdim. İndirimli almıştım ama umarım tekrar indirimli yakalarım."

  • "Ürünün kalite hissiyatı fiyatına göre iyi. Henüz yürüyüş yapma imkanım olmadı, evde ayağıma denedim sadece ve burun kısmı biraz yukarı doğru geldi. Uzun yürüyüşlerde umarım rahatsız edici olmaz. 29 cm ayak uzuluğu için 44 ideal."
Ürünü İncele

5. Helly Hansen Gobi 2 Ht Outdoor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-01-26T140447.202

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteli ve konforlu bir ayakkabı. Sadece bağcıkları çok ince , çözerken karışıyor. Tavsiye ederim."

  • "Hafif, sağlam."
Ürünü İncele

6. SALOMON Gore-tex Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-01-26T141321.188

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Beden 29 cm göre 46.5 tam geldi. Omni heat değil diye aldım ama o özellik de mevcut. Çok iyi, tereddütsüz alınır. 3250 bedava."

  • "Güzel ve konforlu. Normalde 45,5 giyiyorum. Bunları 46 ve 2/3 aldım."
Ürünü İncele

7. Columbia Crestwood Su Geçirmez Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-01-26T141412.284

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel nötr renk. İş yürüyüşü veya eğlence gibi her durum için çok kullanılabilir."

  • "Çok beğendim. Teşekkürler.
Ürünü İncele

8. Asics Gel Sonoma 7 Gtx Outdoor Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-01-26T135648.439

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gerçekten iyi bir ayakkabı."

  • "Yumuşak ve rahat, bir numara büyük alın. Çok iyi."
Ürünü İncele

9. Merrell Moab 3 Mid Gtx Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-01-26T140229.137

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sıcak tutuyor ve inanılmaz rahat. Günün 12 saatini ayakta geçirdiğim günlerde dahi en ufak ağrı sızı hissetmedim. Su geçirip geçirmediğini test edemedim ancak geçirirse de canı sağolsun çok beğendim ürünü."

  • "Kısa kullanım için çık rahat konforlu ve sıcak tutuyor. Uzun kullanımda ne olur bilmiyorum. Outdoor şartlarında henüz zorlamadım botları ama hafif ve kullanımı rahat bir ayakkabı. Umarım uzun yıllar eşlik eder bana ve parasını hak eder."
Ürünü İncele

10. Timberland Lincoln Peak Lite Mid F/L Wp Chukka Bot

Adsız tasarım - 2024-01-26T141605.876

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Spor ayakkabı gibi hafif, su geçirmeyen ve soğuğa karşı çok dayanıklı."

  • "Güzel, kaliteli botlar."
Ürünü İncele

Jack Wolfskin Vojo 3 Texapore Mid M Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-01-26T143650.361

Ürünü İncele

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