Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kış mevsimi gelip çattığında hepimizin ortak sorunu üşümek olsa gerek. Soğuk havalarda uzun süre dışarıda zaman geçirmek zorunda kalıyorsanız giydiğiniz dış giyim ürününün sizi soğuktan, rüzgardan, yağmur ve kar gibi olumsuz hava koşullarından koruması, üşümenize engel olacağı gibi hastalıklardan da uzak durmanızı sağlıyor. Tam da bu noktada su ve rüzgar geçirmez özellikleriyle öne çıkan outdoor özellikli montlar devreye giriyor. İçimizdeki giysiler ince olsa bile ısı yalıtımı görerek sizi her türlü olumsuz hava koşulundan koruyan outdoor montlar, sıcacık bir kış geçirmek ve dışarıda vakit geçirirken üşüme derdinden kurtulmak isteyen herkes için harika bir fırsat sunuyor. Eğer siz de kaliteli bir outdoor monta ihtiyaç duyuyorsanız Günün Fırsatları kapsamında indirimde olan sizin için seçtiğimiz montlara bir göz atabilirsiniz.

1. Jack & Jones Jxmisty Down Puffer Jacket Otw SnKuş Tüyü Mont

Jack & Jones Jxmisty Down Puffer Jacket Otw SnKuş Tüyü Mont, yüksek kaliteli beyaz ördek kuş tüyü dolgusuyla öne çıkar. Şık ve modern tasarımıyla dikkat çeken bir mont, hafif ve kompakt bir yapıya sahip. Vücut ısısını koruyarak yüksek ısı yalıtımı sağlayan montun su ve rüzgar geçirmeyen özel bir dış kumaşı bulunur. Fermuarlı ön kapanışı ve elastik manşetleri dışarıdan içeriye hava sızmasını engeller. Kapüşonlu olduğu için baş ve boyun bölgesini korur. Hem spor hem de şık kombinlerle kullanılabilir. Kolay temizlenebilir ve dayanıklıdır.

2. Champion Legacy Kapüşonlu Mont

Sıcak tutan dolgu malzemesi sayesinde en soğuk havalarda üst düzey sıcaklık sağlayan Champion Legacy Kapüşonlu Mont, kapüşonlu tasarımıyla baş ve boyun bölgenizi korur. Rahat bir giyim deneyimi sunan kesimiyle şık ve sportif bir görünüm sergiler. İki adet fermuarlı yan cebi kolaylık ve konfor sağlar. Farklı renk seçenekleriyle her beğeniye hitap eder. Hem günlük kullanımda hem de spor aktivitelerinde kullanılabilecek bir mont modelidir.

3. Helly Hansen W Crew Hooded Jacket Kadın Mont

Helly Hansen W Crew Hooded Jacket Kadın Mont, su geçirmez ve rüzgar koruyucu özelliklere sahip olan dış kumaşıyla yağmurlu ve rüzgarlı havalarda etkili bir koruma sunar. Helly Tech Protection teknolojisi sayesinde vücudunuzun sıcaklığını kaybetmeden nefes almasını sağlar. Yüksek kaliteli izolasyon malzemesiyle soğuk havalarda sıcak ve rahat tutar. Kadın vücuduna uygun olarak tasarlanmış hoş bir kesimi vardır. Hem şık hem de spor bir görünüm sunar. Hem günlük kullanımda hem de outdoor aktivitelerinde kullanıma uygun bir mont modelidir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Su geçirmez, rüzgar geçirmez olduğunu fark etmemiştim. Kalite mükemmel. Harika hissediyorum! Bu markayı kesinlikle tekrar sipariş edeceğim."

"Harika ceket, giymesi rahat, çok sayıda fermuarlı cebi var."

4. Salomon OUTLINE DOWN JKT MOutdoor Ceketi

Hafif ve kompakt bir yapıya sahip olan Salomon OUTLINE DOWN JKT MOutdoor Ceket, taşınabilirlik özelliktedir. Su ve rüzgar geçirmez özelliklere sahip dış kumaşıyla hava koşullarına karşı etkili bir koruma sağlar. R-GOOSE DOWN dolgusu sayesinde yüksek derecede ısı yalıtımı sunar ve vücut sıcaklığını korur. Elastik manşetleri ve ayarlanabilir kapüşonu ile ekstra koruma sunar. Göğsünde bir cebi bulunur, bu cep akıllı telefon ve müzik cihazları için uygundur. Aktif hareketlerde kolaylık sağlamak için esneklik sunan ceket; dağcılık, tırmanma, trekking ve diğer outdoor aktivitelerinde kullanılabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Güzel ve kaliteli ürün. Ürünü tam bedeniniz ölçülerinde alın. Güzel ve sıcak tutan bir ürün. 10 derece altındaki havada tişört ile rahatlıkla gezebilmenize olanak sağlıyor."

"Kaliteli. Bir beden büyük sipariş edin."

5. Jack Wolfskın Ather Down Hoody M Erkek Ceket

Jack Wolfskın Ather Down Hoody M Erkek Ceket, hafif ve kompakt bir yapıya sahiptir. İçinde sıcak tutan ve yalıtım sağlayan yüksek kaliteli 90/10 beyaz ördek tüyü dolgusu bulunur. Su ve rüzgar geçirmez dış kumaşı ile olumsuz hava koşullarına karşı etkilidir. Birden fazla cebi küçük kişisel eşyalarınızı rahatça yanınızda taşımanıza olanak tanır. Rahat bir giyim deneyimi sunan kesimiyle herkesin beğenisini toplayan bu monta bir şans vermeye ne dersiniz?

Kullanıcılar ne diyor?

"Beklendiği gibi, bu ceket çok iyi ısıtıyor. Ayrıca çok şık ve hafif. Ayrıca softshell veya yağmurluk altına sığar, böylece kışa iyi hazırlanırsınız. Mükemmel."

"Kalitesi her halinden belli oluyor. İyi ki aldım, yıllarca giyerim."

6. Champion Legacy Outdoor Kapüşonlu Mont

Dayanıklı ve yüksek kaliteli malzemeden üretilen Champion Legacy Outdoor Kapüşonlu Mont, kaliteli izolasyon malzemesi ile yüksek ısı yalıtımı sunar, soğuk havalarda sıcacık tutar. Su ve rüzgar geçirmez. Yansıtıcı detaylar sayesinde gece ve düşük ışıklı ortamlarda görünürlüğü artırır. Rahat ve esnek bir yapıya sahip olduğundan ekstra hareket özgürlüğü sağlar. Şık ve spor bir görünümüyle öne çıkan bu mont, kalitesiyle övgüye değer.

7. Under Armour UA Legacy Windbreaker Rüzgarlık

Nefes alabilen malzemeden üretilen Under Armour UA Legacy Windbreaker Rüzgarlık, terleme ve nem kontrolü yapar. Hafif ve kompakt bir yapıya sahip olduğu için taşınabilir. Modern kesimi sayesinde rahat bir giyim deneyimi sunar. Şık ve sportif bir görünüm sergiler. Dayanıklı ve uzun ömürlü bir yapıya sahiptir. Hem günlük kullanımda hem de spor aktivitelerinde, özellikle koşu ve yürüyüş gibi açık havada yapılan aktivitelerde kullanıma uygundur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Güzel kargolama. Tam beden alın."

"Beğendim, kaliteli. Yağmurdan ve rüzgardan koruyor."

8. Helly Hansen Seven J Erkek Yağmurluk

Helly Hansen Seven J Erkek Yağmurluk; Helly Tech 2 katmanlı kumaşa sahip olup su ve rüzgar geçirmez. Nefes alan materyaliyle öne çıkan ceket, suyu hapseder. Durable Water Repellency (DWR) teknolojisi sayesinde su ceketin üzerinden akar. Aynı zamanda vücudunuzu kuru tutmak için terin buharlaşmasını sağlar, hızlı kuruyan astarı da teri vücuttan atar. Olumsuz hava şartlarına karşı tam koruma için mühürlü dikişleri bulunur, bu sayede içeriye su sızdırmaz. Tek elle ayarlama noktasına sahip sabit kapüşonu, rüzgarda ve yağmurda başın üzerinde güvenli bir şekilde durur. Çene koruması, alt kenardaki büzme ipi, ayarlanabilir manşetleri ve iki fermuarıyla yürüyüş, bisiklet sürme veya tüm dış mekan aktiviteleri için uygundur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Tam istediğim gibi, hızlı kargo, kaliteli ürün."

"Bunu mMükemmel bir fiyata aldım ve şiddetli yağmurlarda kullandım."

9. Wantdo Kadın Şişme Ceket

Windproof teknolojisiyle üretilen Wantdo Kadın Şişme Ceket, rüzgar geçirmez. Ayrıca su geçirmez dış kumaşıyla yağmurlu havalarda ekstra koruma sağlar. Yüksek kaliteli dolgu malzemesi sayesinde vücudu terletmeden sıcak tutan mont, iyi bir izolasyon sağlar. Hoş görünümüyle her zevke hitap eden ürün hafifliğiyle de yanınızda taşırken ağırlık yapmaz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu ceketi gerçekten seviyorum. Hafif ama sıcak tutuyor."

"Hafif ama sizi sıcak tutar, çok rahat. Küçük bir kese ile birlikte geliyor, böylece katlayabiliyorsunuz ve taşıyabiliyorsunuz."

10. Champion Legacy Outdoor Kapüşonlu Mont

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