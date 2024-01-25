HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Büyük Jack&Jones fırsatları başladı! Çabasız şıklık sunan ürünlerde %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

Büyük Jack&Jones fırsatları başladı! Çabasız şıklık sunan ürünlerde %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
25.01.2024 15:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modada tercihiniz kaliteli ve dayanıklı ürünlerden yanaysa Jack&Jones indirimlerine mutlaka göz atmalısınız! Kış soğuklarını derinden hissettiğimiz şu günlerde, sizi sıcacık tutacak dış giyim ürünlerine ihtiyacınız varsa %50 indirimiyle öne çıkan Jack & Jones JCOLAB AW23 Parka'ya ve daha pek çok ürüne yer verdiğimiz bu içeriğimize bakmadan geçmeyin. İşte detaylar!

Büyük Jack&Jones fırsatları başladı! Çabasız şıklık sunan ürünlerde %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

Spor ve klasik tarzı, trendlerle birleştiren Jack&Jones, stil sahibi erkeklerin favori markaları arasında yer alıyor. Her tarza ve beğeniye uygun erkek giyim ürünleriyle dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşan markanın montları, kabanları, sweatshirtleri, gömlekleri çokça tutuluyor. Amazon Günün Fırsatları kapsamında %50'ye varan indirimlerle satışta olan Jack&Jones ürünleri içinde yüksek indirim oranıyla dikkatimizi çeken ürünleri sizin için bir araya getirdik. 5310 TL indirimle sahip olabileceğiniz Jack & Jones JCOLAB AW23 Parka'dan sweatshirtlere, gömleklereindirimdeki Jack&Jones ürünleri incelemek isterseniz acele edin!

%50 indirim

1. Jack & Jones JCOLAB AW23 Parka

Adsız tasarım - 2024-01-25T142447.880

Su geçirmez dış yüzeye sahip Jack & Jones JCOLAB AW23 Parka, yağmur veya kar gibi hava koşullarında sizi kuru tutar. İç kısmında yer alan yalıtım malzemesi, soğuk havalarda sıcak tutmanıza yardımcı olur. Kapüşonu başınızı korumak ve sıcak tutmak için ayarlanabilir bir şekilde tasarlanmıştır. Ön kısmında hem fermuarlı hem de düğmeli bir kapanış sistemi bulunur. Bu, daha fazla koruma sağlar ve rüzgarın içeri girmesini önler. Parkanın dışında ve içinde kullanışlı cepler mevcuttur. Bunlar, telefon, cüzdan, anahtar gibi kişisel eşyalarınızı taşımanıza yardımcı olur. Jack & Jones markasının tasarımları genellikle modern ve şık olup JCOLAB AW23 Parka da bu tarzı yansıtır.

Ürünü İncele

2. Jack & Jones ORIGINALS JORVOLUME SWEAT ZIP HOOD BLK Sweatshirt

Adsız tasarım - 2024-01-25T142559.786

Ayarlanabilir ve fermuarlı kapüşon tasarımına sahip Jack & Jones ORIGINALS JORVOLUME SWEAT ZIP HOOD BLK Sweatshirt, rahat kesimdir ve ekstra hareket özgürlüğü sunar. Ön kısmında tam boy fermuarlı bir kapanış sistemi bulunur. Bu, kolay giyip çıkarmanıza ve hava koşullarına göre ayarlamanıza olanak sağlar. Kullanışlı yan ceplere sahip olan sweatshirtin cepleri elinizi ısıtabileceğiniz veya küçük eşyalarınızı saklayabileceğiniz bir yer sağlar. Yüksek kaliteli bir malzemeden üretilen ürün zun ömürlü bir ürün sunar ve giydiğinizde rahatlık hissi sağlar.

Ürünü İncele

3. Jack & Jones PREMIUM JPRBLUCLOUD JACKET Sweatshirt

Adsız tasarım - 2024-01-25T142652.748

Hafif ve rahat tasarımıyla öne çıkan Jack & Jones PREMIUM JPRBLUCLOUD JACKET Sweatshirt, her mevsimde rahatlıkla kullanılabilir. Sweatshirt, tarz ve şıklık sağlamak için ince detaylarla tasarlanmıştır. Örneğin, fermuarlı veya düğmeli kapanış sistemine, kapüşona ve ceplere sahiptir. Günlük kullanım için idealdir ve farklı kıyafetlerle kolayca kombinlenebilir.

Ürünü İncele

4. Jack & Jones PANTS STUDIO JPSTGORDON JJJAMES Pantolon

Adsız tasarım - 2024-01-25T142751.754

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Jack&Jones kalitesi belli, orjinal ürün. Bangladeş üretimi. Yumuşacık, saf pamuk, dikişi ve kumaşı çok kaliteli. Bedeninize göre almalısınız, rahat geniş kesimli, çok şık, beğenerek kullanıyorum, tavsiye ediyorum. Teşekkürler Amazon Türkiye..."

  • "Mükemmel ürün. İçi yünlü, kalın, tam kışlık. Mükemmel."
Ürünü İncele

5. Jack & Jones JCOLUNAR SWEAT MOCK NECK Sweatshirt

Adsız tasarım - 2024-01-25T143026.893

Yüksek yakalı tasarımıyla öne çıkan Jack & Jones JCOLUNAR SWEAT MOCK NECK Sweatshirt, boynunuzu daha iyi korur ve ekstra sıcaklık sağlar. Trendy tarzı yansıtan modern bir tasarıma sahip ürün, tüm kombinlerinize uyum sağlar. Rahat kesimi sayesinde hareket özgürlüğü sunar. Kullanışlı cepleri küçük eşyalarınızı taşımak veya ellerinizi ısıtmak için ekstra depolama alanı oluşturur.

Ürünü İncele

6. Jack & Jones JJICREEK JJSHIRT AA 399 Gömlek

Adsız tasarım - 2024-01-25T143128.814

Klasik bir kesime sahip ve vücuda oturan Jack & Jones JJICREEK JJSHIRT AA 399 Gömlek, yüksek kaliteli kumaşı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunar. Şık ve trend görünümüyle öne çıkan gömlek, hem klasik hem spor kombinlerinize uyum sağlar. Kullanıcılarından tam not almayı başaran ürünle tarzınızı yükseltmeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

7. Jack & Jones JACWHITE TRUNKS 5-PACK Boxer Külot

Adsız tasarım - 2024-01-25T143241.949

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika görünüyor, yumuşak elastik, mükemmel uyum."

  • "Çok memnunum."
Ürünü İncele

8. Jack & Jones CORE JCONIGHT SWEAT CREW NECK FSTSweatshirt

Adsız tasarım - 2024-01-25T143401.861

Yuvarlak yakalı, rahat kesim Jack & Jones CORE JCONIGHT SWEAT CREW NECK FSTSweatshirt, basit ve minimal tasarımıyla tüm kıyafetlerle kolayca kombinlenebilir ve her tarza uyum sağlar. Kış ayları başta olmak üzere dört mevsim kullanıma uygun olan ürün, yüksek kaliteli kumaşı ve özenli işçiliğiyle dikkat çeker. Jean ceketlerin içine ya da eşofmanların üzerine tercih edebileceğiniz çabasız şıklık sunan bu sweatshirt ile olduğunuzdan daha havalı görüneceğinizden emin olun!

Ürünü İncele

9. JACK & JONES Classic Melanj Gömlek

Adsız tasarım - 2024-01-25T144222.850

Klasik fit kesime sahip JACK & JONES Classic Melanj Gömlek, günlük giyim için son derece şık bir seçim. Düz yaka tasarımıyla dikkat çeken gömleğin melanj desenleri bulunuyor. Bu desen, kumaşa farklı renk ve efektler katarak benzersiz bir dokunuş ve stil kazandırıyor. Pamuklu kumaşa sahip ürünün bakımı da oldukça kolay. Çok sık yıkama, ütüleme veya özel bakım gerektirmeyen ürünle tarzınıza sade bir şıklık katmaya ne dersiniz?

Ürünü İncele

10. Jack & Jones JJERUSH ANORAK JACKET SN Ceket

Adsız tasarım - 2024-01-25T144335.988

Hafif ve dayanıklı malzemeden üretilen Jack & Jones JJERUSH ANORAK JACKET SN Ceket, popüler anorak tasarımına sahip. Anorak, boyundan geçen tek bir fermuar veya düğme ile açılıp kapanıyor. Bu tasarım, ceketin hava koşullarına karşı daha iyi bir koruma sağlamasını sağlıyor. Ayarlanabilir bağcıklarla birlikte gelen kapüşonu sayesinde rüzgarlı havalarda veya yağmurlu günlerde başınızı koruyabilmenize imkan tanıyan bu ceket, modern ve şık bir görünüme sahip olmasının yanında hafif ve katlanabilir tasarımıyla da dikkat çekiyor. Bu sayede seyahat ederken veya günlük hareketlilikte kolayca yanınızda taşıyabilirsiniz.

Ürünü İncele

11. Jack & Jones JJANKER SWEAT HOODSweatshirt

Adsız tasarım - 2024-01-25T144425.803

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Renkler belirtildiği gibi. Yıkandıktan sonra yıpranmadı."

  • "Oldukça iyi. Bayıldım."
Ürünü İncele

12. Jack & Jones JORVESTERBRO TEDDY SWEAT HOOD SN Sweatshirt

Adsız tasarım - 2024-01-25T144607.700

Jack & Jones JORVESTERBRO TEDDY SWEAT HOOD SN Sweatshirt, rahatlığına ve yumuşaklığına hayran kalacağınız bir ürün. Kapüşon detayı ve ön kısmındaki kanguru cep detayıyla öne çıkan bu sweatshirt, açık rengiyle tüm kombinlerinize uyum sağlar. Soğuk kış günlerinde montların, kabanların altından tercih edebileceğiniz ürünü serin havalarda tek başına giyebilirsiniz. Isı yalıtımlı, hafif kumaşıyla üşümek nedir unutacağınız bu ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

13. JACK & JONES CORE JCOCLASSIC TWILL SWEAT ZIP HOOD Sweatshirt

Adsız tasarım - 2024-01-25T144714.805

Yüksek kaliteli pamuklu kumaştan üretilen JACK & JONES CORE JCOCLASSIC TWILL SWEAT ZIP HOOD Sweatshirt, klasik kapüşonlu sweatshirt modeli olarak karşımıza çıkıyor. Ön kısmında tam boy fermuar bulunan ürün, kolayca giyilip çıkarılabiliyor. Kapüşonu soğuk havalarda ekstra koruma sağlayan sweatshirtün yan kısımda yer alan iki adet cebi de elinizdeki küçük eşyaları koymanız veya ellerinizi ısıtmak için ideal. Sadelikten yana olanların her şekilde kombinleyebileceği ürün, hem günlük giyim hem de spor aktiviteleri için mükemmel bir seçenek.

Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

A101'e gelen uygun fiyatlı JBL kulaklığı sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı JBL kulaklığı sizin için inceledik

 A101'e çekme karavan geliyor! Haftanın A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

A101'e çekme karavan geliyor! Haftanın A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

 Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

 Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

 Yağmurda vazgeçilmeziniz olacak! Helly Hansen ceket indirimde

Yağmurda vazgeçilmeziniz olacak! Helly Hansen ceket indirimde

 Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

 Ayaklarınızı sıcacık tutacak, su geçirmez, indirimdeki Columbia ayakkabı ile tanışın

Ayaklarınızı sıcacık tutacak, su geçirmez, indirimdeki Columbia ayakkabı ile tanışın

 Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

 Çok satanlarda birinci! HEPA filtreli, LED ışıklı ve sessiz...

Çok satanlarda birinci! HEPA filtreli, LED ışıklı ve sessiz...

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
jack jones jack jones mont jack jones sweatshirt
İş birliği İçerikleri
A101'e gelen uygun fiyatlı JBL kulaklığı sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı JBL kulaklığı sizin için inceledik

Ayaklarınızı sıcacık tutacak, su geçirmez, indirimdeki Columbia ayakkabı ile tanışın

Ayaklarınızı sıcacık tutacak, su geçirmez, indirimdeki Columbia ayakkabı ile tanışın

A101'e çekme karavan geliyor! Haftanın A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

A101'e çekme karavan geliyor! Haftanın A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Xiaomi Mi Scale 2 Vücut Analiz Tartısı'nı sizin için inceledik

Xiaomi Mi Scale 2 Vücut Analiz Tartısı'nı sizin için inceledik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Tümünü Gör
Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Her yudumunda şifa bulun! Kışın vazgeçilmezi bitki çayı çeşitleri

Her yudumunda şifa bulun! Kışın vazgeçilmezi bitki çayı çeşitleri

Kışın kuruyan dudaklarınıza merhem olacak nemlendiriciler

Kışın kuruyan dudaklarınıza merhem olacak nemlendiriciler

Ayaklarınız sıcacık kalsın! Kalitesi ve tarzıyla göz dolduran kışlık botlar

Ayaklarınız sıcacık kalsın! Kalitesi ve tarzıyla göz dolduran kışlık botlar

Uyku problemine doğal çözüm! İlaca başvurmadan rahat uyku için...

Uyku problemine doğal çözüm! İlaca başvurmadan rahat uyku için...

Hakiki deri, tarz, dayanıklı! Camper ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Hakiki deri, tarz, dayanıklı! Camper ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Tümünü Gör
Hakiki deri, tarz, dayanıklı! Camper ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Hakiki deri, tarz, dayanıklı! Camper ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Yağmurda vazgeçilmeziniz olacak! Helly Hansen ceket indirimde

Yağmurda vazgeçilmeziniz olacak! Helly Hansen ceket indirimde

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kahve severlerin vazgeçilmezi! İşte en çok tercih edilen kahve çeşitleri

Kahve severlerin vazgeçilmezi! İşte en çok tercih edilen kahve çeşitleri

Spor ve outdoor giyimin favori markalarında indirimler devam ediyor

Spor ve outdoor giyimin favori markalarında indirimler devam ediyor

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
A101'e gelen uygun fiyatlı JBL kulaklığı sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı JBL kulaklığı sizin için inceledik

Ayaklarınızı sıcacık tutacak, su geçirmez, indirimdeki Columbia ayakkabı ile tanışın

Ayaklarınızı sıcacık tutacak, su geçirmez, indirimdeki Columbia ayakkabı ile tanışın

A101'e çekme karavan geliyor! Haftanın A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

A101'e çekme karavan geliyor! Haftanın A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Xiaomi Mi Scale 2 Vücut Analiz Tartısı'nı sizin için inceledik

Xiaomi Mi Scale 2 Vücut Analiz Tartısı'nı sizin için inceledik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Doçent katliamında kan donduran yeni detay! Eşinin yüzüne kezzap attıp, sakat bırakmak için defalarca ateş açmış

Doçent katliamında kan donduran yeni detay! Eşinin yüzüne kezzap attıp, sakat bırakmak için defalarca ateş açmış

Balayı için gittikleri otelde can vermişlerdi! Kahreden olayda şok gerçek ortaya çıktı: Kaldıkları oda...

Balayı için gittikleri otelde can vermişlerdi! Kahreden olayda şok gerçek ortaya çıktı: Kaldıkları oda...

Cenazade dikkat çeken anlar! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti: Ne konuştuklarını açıkladı

Cenazade dikkat çeken anlar! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti: Ne konuştuklarını açıkladı

'Ulan Afgan mısın?' Ümit Özdağ böyle seslendi, tüm salon kahkaha attı... Sosyal medyada gündem olan görüntü

Ümit Özdağ böyle seslendi: 'Ulan Afgan mısın?'

Bu kez komşu kıyılarından çıktı! 2 ceset daha vurdu: Birinin üzerinden Türk pasaportu çıktı

Bu kez komşu kıyılarından çıktı! 2 ceset daha vurdu: Birinin üzerinden Türk pasaportu çıktı

Gürültüden rahatsız oldu, satırla kapısına dayandı! 'Öldüreceğim seni'

Gürültüden rahatsız oldu, satırla kapısına dayandı! 'Öldüreceğim seni'

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.