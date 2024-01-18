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Yüksek kalite, düşük fiyat! Jack&Jones boxer setlerinde büyük fırsat

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
18.01.2024 14:15 | Son Güncelleme:
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Rahatlık, stil ve dayanıklılığı bir arada sunan Jack&Jones markasında kaçırılmayacak indirimler başladı. Her beğeniye uygun onlarca ürün içinden Jack&Jones boxer modellerindeki fiyatlar da adeta yüzleri gülümsetecek cinsten. %35'e varan indirimlerle satışta olan boxer modellerini sizin için seçtik. Gelin keşfedelim!

Yüksek kalite, düşük fiyat! Jack&Jones boxer setlerinde büyük fırsat

Erkekler için iç giyim söz konusu olduğunda boxerlar olmazsa olmazlara arasında yer alıyor. Bu nedenle boxer seçiminde rahatlık, ilk dikkat edilmesi gerekenlerden biri oluyor. Rahatlık ve konforu bir arada sunan kaliteli bir boxer ile gün boyu hareket özgürlüğünün keyfini çıkarmak mümkün! Kaliteli materyallerden üretilmiş, hafif, esnek, rahat bir boxer arayışındaysanız indirimdeki Jack&Jones boxer modellerine bir göz atabilirsiniz, işte sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlarıyla göz kamaştıran modeller!

1. Jack & Jones JACMAVE MICROFIBER TRUNKS 3 PACK Boxer

Adsız tasarım - 2024-01-18T134537.959

Mikrofiber malzemeden üretilen Jack & Jones JACMAVE MICROFIBER TRUNKS 3 PACK Boxer, yumuşak ve rahat bir his sunuyor. Üzerinizde yokmuşcasına rahat edeceğiniz bu boxerlar Trunk stilinde olduğu için bacak boyları kısa, bu da modern bir tarz vadediyor. Bel kısmında elastik bantlar bulunan ürün sıkı bir oturuş sağlıyor. Şık ve minimalist tasarımıyla öne çıkan boxerlar yıkama sonrasında şeklini koruyor, solma gibi problemlere yol açmıyor.

Ürünü İncele

2. Jack & Jones JACDAVE TRUNKS 3-PACK NOOS Boxer Şort

Adsız tasarım - 2024-01-18T134923.997

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Beden tam oldu. Kendi orijinal kutusunda yollandı. Renk desen uyumunu beğendim."

  • "Ürün çok rahat hissettiriyor bence, fiyatı da uygun. 200-250'ye dandik markalardan almaktansa Jack&Jones daha mantıklı. Normalde M giyerim (183cm-75 kg), bu üründen hem L hem XL aldım, XL daha iyi oldu. Bacak kısımları dar biraz, sıkıyor o yüzden, 1 veya 2 beden büyük tavsiye ederim."
Ürünü İncele

3. Jack & Jones Jacnorman Contrast Trunks 5'li Paket Boxer Şort

Adsız tasarım - 2024-01-18T134815.601

Kontrast renkli tasarımıyla dikkat çeken Jack & Jones Jacnorman Contrast Trunks 5'li Paket Boxer Şort, paket halinde satılıyor ve farklı renk seçeneklerini bir arada sunuyor. Şort tarzında tasarlanan boxerların bacak boyları orta uzunlukta olup yukarıya çekme yapmıyor. Dayanıklı ve rahat oluşuyla kullanıcılarından takdir toplayan ürün yıkansa dahi şeklini, yumuşaklığını, esnekliğini koruyor ve solmuyor. Günlük kullanım için uygun olan boxerlar spor aktivitelerinde de rahatlıkla tercih edilebilir.

Ürünü İncele

4. Jack & Jones JACBOXER BRIEFS 3 PACK Boxer Külot

Adsız tasarım - 2024-01-18T134640.969

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Boyu resimlerde göründüğü gibi uzun."

  • "Harika. Gerçekten rahat ve uzun. Yürüyüş için harika."
Ürünü İncele

5. JACK & JONES 5'li Boxer Şort

Adsız tasarım - 2024-01-18T135107.958

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu fiyat için en iyi ürün! Güzel."

  • "J&J'de her zaman olduğu gibi, kalite-fiyat oranı en üstte. İyi kesilmiş ve malzeme birinci sınıf."
Ürünü İncele

6. Jack & Jones JACMARVIN TRUNKS 3 PACK Boxer

Adsız tasarım - 2024-01-18T135411.869

Trunk stilindeki Jack & Jones JACMARVIN TRUNKS 3 PACK Boxer, kısa bacak boyuyla son derece modern bir tasarıma sahip. Rahat bir oturuş sağlamak için bel kısmında elastik bantları bulunuyor. Uzun süre dayanacak şekilde tasarlanan boxerlar rahatlık, stil ve kaliteyi bir araya getiriyor. Erkeklerin güvenle tercih ettiği rahat iç çamaşırı seçeneklerinden biri olarak karşımıza çıkan bu ürün en sevilen Jack&Jones boxer modelleri arasında yer alıyor.

Ürünü İncele

7. Jack and Jones JACBASIC TRUNKS 7 PACK Boxer Şort

Adsız tasarım - 2024-01-18T135252.039

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünleri daha önce almıştım beğendiğim için tekrar aldım. Konforlu malzemeden yapılmış hissiyatı güzel rahatsız etmiyor."

  • "1.78 boy, 80 kg, L beden aldım, tam geldi. Rahat ve kumaşı iyi."
Ürünü İncele

Bu içerik 18 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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