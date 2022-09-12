Değerli eş anlamlısı nedir? Değerli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumuna göre değerli sözcüğünün anlamı: "Değeri olan ya da değeri yüksek olan, kıymetli, kıymettar." Değerli kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

Sevgilisinden hediye aldığı kitap onun için çok değerliydi, kimsenin dokunmasına müsaade etmiyordu.

Para benim için değerli değildir.

Ailem benim için çok değerlidir ama babamın yeri ayrıdır.

Değerli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Değerlinin eş anlamlısı olan sözcükler değerli kelimesinin yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler birbirleri ile aynı ya da benzer anlama sahip olan sözcüklerdir. Değerli eş anlamlısı olan kelimeler şunlardır:

Kıymetli

Muteber

Altın

Kalburüstü

Saygınlık

Değerlinin eş anlamı ile örnek cümleler

Muteber öğretmenlerimiz, ne olursa olsun ilkelerinizden vazgeçmediğiniz için teşekkür ederiz.

Tanıdığım kişiler içinde saygınlığı en yüksek olan kişi Esma'ydı.

Annesinin ona yadigâr bıraktığı kolye Zeynep için çok kıymetliydi.

Bir eşyayı altın yapan maneviyatı mıdır, fiyatı mıdır?

Bugünün kalburüstü kitapları hâlâ okunur durur.



