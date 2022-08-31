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Has eş anlamlısı nedir? Has kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.08.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arapça ve Türkçe arasında zaman içerisinde pek çok kelime alışverişi yaşanmıştır. Has kelimesi de dilimize, Arapçadan geçmiştir. Has kelimesiyle, aynı anlamı taşıyan kelimeler de zamanla türemiştir. Peki, has kelimesinin eş anlamı nedir?

Has eş anlamlısı nedir? Has kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Has kelimesi dilimize Arapçadan türeyerek geçmiş alıntı bir sözcüktür. Has kelimesinin etimolojisine baktığımızda Arapça ḫṣṣ kökünden geldiğini görürüz. "1. ayrı, ayrılan, özel, seçkin, 2. toplumsal anlamda seçkin, elit" anlamındaki ḫāṣṣ kelimesinden türemiştir. Dilimizde en eski örneğine, 1000'li yıllardaki Kutadgu Bilig'in yazarı olan Yusuf Has Hacib'in adında görürüz. Burada "seçkin danışman" anlamıyla kullanılmıştır.

Has ne demek?

Has kelimesinin eş anlamlısı olduğu gibi anlamı bakımından da geniş bir yelpazeye sahiptir. Kelimenin karşılığı şu şekildedir:

  • (sıfat) Özgü.
  • (sıfat) Katışıksız, en iyi cinsten, saf.
  • (sıfat) Hükümdara özgü olan
  • (sıfat, mecaz) İyi nitelikleri kendinde toplamış olan (kimse).
  • (isim, tarih) Başmaklık.

Has kelimesini içinde bulunduran cümleler aşağıda verilmiştir:

  • Nahifliği ve güleçliği ona has bir özellik olarak yer edinmiş.
  • Genç kız, ona has bir iyilik yaptığını dile getirdi.
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Hasın eş anlamlısı nedir?

Has kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı bakımından ise oldukça fazladır. Has kelimesinin eş anlamı:

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