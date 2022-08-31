Has eş anlamlısı nedir? Has kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Has kelimesi dilimize Arapçadan türeyerek geçmiş alıntı bir sözcüktür. Has kelimesinin etimolojisine baktığımızda Arapça ḫṣṣ kökünden geldiğini görürüz. "1. ayrı, ayrılan, özel, seçkin, 2. toplumsal anlamda seçkin, elit" anlamındaki ḫāṣṣ kelimesinden türemiştir. Dilimizde en eski örneğine, 1000'li yıllardaki Kutadgu Bilig'in yazarı olan Yusuf Has Hacib'in adında görürüz. Burada "seçkin danışman" anlamıyla kullanılmıştır.
Has kelimesinin eş anlamlısı olduğu gibi anlamı bakımından da geniş bir yelpazeye sahiptir. Kelimenin karşılığı şu şekildedir:
Has kelimesini içinde bulunduran cümleler aşağıda verilmiştir:
Has kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı bakımından ise oldukça fazladır. Has kelimesinin eş anlamı: