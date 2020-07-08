Değişik isimler: Farklı, dikkat çeken erkek ve kız isimleri

Bebeğinize isim koyarken onun ileride sizden bağımsız yetişkin bir birey olacağını, sosyal çevresinin olacağını, sizden farklı düşüncelere sahip olabileceğini, resmi işler yapması gerekeceğini ve dijital dünya ile daha iç içe olacağını bilerek isim seçmeniz onun hayat standardını yükseltecektir. Biz de çocuklara isim koyarken dikkat edilmesi gereken noktaları hatırlatmak ve anne baba olma yolundaki çiftlerin genel tercihi doğrultusunda daha farklı isimleri araştırmalarına yardımcı olmak istedik. Çocuklarına koyacakları isim için araştırma yapan çiftler için değişik isimleri bir araya getirip farklı, dikkat çeken erkek ve kız isimleri ile anlamlarını derledik.
Öncelikle kız bebeklerinize koyabileceğiniz değişik, okunuşu güzel ve anlamlı isimlere bir göz atalım. Değişik kız isimlerini şu şekilde listeleyebiliriz:
Afra: Hiç ayak değmeyen ak toprak, pembeye çalan beyaz, ayın 13. gecesi
Ahsen: En güzel
Ahueda: Nazlı güzel
Aleda: Nazlı
Algın: Vurgun, tutkun
Alkım: Gökkuşağı
Alya: Yükseklik, gök
Ajlan: Hızlı, çabuk, telaşlı
Almila: Al yanaklı güzel
Amine: Korkusuz
Andaç: Anılar
Arya: Operada solistlerin icra ettiği şarkı, milattan önce Hindistan'a göç eden bir topluluk
Asuela: Ela gözlü yaramaz
Aylan: Ay gibi güzel değerlere sahip kişi
Balın: Sevgili
Benan: Parmakla gösterilecek kadar güzel kişi
Beril: Zümrüt
Berra: Hayır yapan kişi
Beliz: İşaret, iz
Bige: Sultan
Canfeza: Müzikte bileşik bir makam
Cihanbanu: Dünya hükümdarı
Devin: Hareket, kımıldanış
Dora: Zirve, doruk
Erem: Cennet
Erendiz: Jüpiter'in diğer ismi
Esim: Rüzgar gibi olan
Evin: Öz
Fercan: İnsanın ruhuna aydınlık katan, samimi
Feza: Uzay, sınırsızlık
Firkat: Ayrı olan, sevgiden uzak kişi
Gencay: Yeni doğan, hilal biçimindeki ay
Hazal: Kuruyup dökülen yaprakların güzelliği
Hilde: Kurtulmak, ilerlemek
Ilgaz: Hücum, atın dört nala koşması
Ilgım: Serap
Ilgın: Beyaz veya pembe, çiçekli ve hafif yapraklı küçük ağaç
İlter: Yurtsever
İzem: Ululuk
İzgi: Güzel, adaletli, zeki
İren: Özgür
Janset: Güneşin doğuşu (Çerkesçe)
Janseli: Güneşin doğduğu yer (Çerkesçe)
Karmen: Parlak kırmızı
Lal: Parlak, koyu kırmızı renkte olan
Leylifer: Gece ışığı
Leyan: Parlayan
Lidya: Soylu ve güzel kişi, Antik Çağ'da Menderes ve Gediz Irmakları arasında kalan bölge
Liya: Sabrın en güzeli
Maya: Öz, güç, bilgi, türkü, dişi deve, mal varlığı
Mila: Türkçede "Çelik Çomak" oyununun diğer ismi, nazik ve sevgili (Rusça), sevgili (Bulgarca), sözcük (İbranice)
Mina: Mine, liman şişe, cam, billur, şarap şişesi
Miray: Yılın ilk aylarında doğan
Mircan: Güneş kadar aydınlık
Neval: Talih, kader, kısmet
Nevres: Yeni yetişen
Nihan: Sır
Olca: Ganimet, bolluk
Olcay: Mutlu, talih
Omay: Gözde
Pamira: Orta Asya'da bir yayla
Peren: Ülker yıldızı
Renan: Çınlayan, gürültülü
Rengin: Renkli, hoş, latif ve güzel
Saye: Gölge, koruma, yardım
Tamay: Dolunay
Uzel: Becerikli, usta
Ulya: Pek yüce
Zeren: Anlayışlı
Bebekleri için değişik erkek isimleri arayanlar için aşağıda bazı alternatifleri ve anlamlarını listeledik:
Acarer: Güçlü, becerikli ve cesur kişi
Acun: Dünya, varlık
Aker: Dürüst, güvenilir erkek
Alaz: Yanan ve ışık saçan nesnelerin uzanan dili, yalaz, alev
Alkın: Sevdalı, vurgun, fakir
Anıl: Sakin, ağır, amaç
Aras: Doğu Anadolu'da bir nehir
Arel: Temiz, dürüst
Arın: Temiz ve saf
Artun: Gururlu, kendine güvenen kişi
Aykan: Kanı parlak ve canlı
Aytun: Geceyi aydınlatan
Baha: Değer, zariflik, üstünlük
Baransel: Güçle ilgili, güçsel
Bartu: Eski Türk hanlarından biri
Batu: Güçlü
Baturay: Kahraman ve cesur kişi
Behnan: İyi huylu, güler yüzlü ve herkesin sevdiği kişi
Bera: Faziletli
Berkan: Şakıyan, parıldayan
Berkin: Güçlü, sağlam
Efken: Atıcı, yıkıcı
Enis: Dost canlısı
Hazar: Barış
İlkan: "Hatırla"
İmre: Aşık, tutkun, kardeş, arkadaş
Kansu: Soyu su gibi saf ve temiz kişi
Karan: Kahraman
Kayra: Değer verilen ve yüksekteki kişiden gelen iyilik
Koral: Sınır muhafızı
Koray: Ateşli, canlı, hareketli kişi
Korhan: Ateşli, canlı, güçlü hükümdar
Levin: Renk, boya
Mahir: Hünerli, becerikli
Mertel/Merter: Sözünün eri kişi
Mirza: İranlıların "beyzade" anlamına gelen bir soyluluk sanı (Farsça)
Noyan: Başkomutan, bey
Oben: "O benim"
Oganer: Güçlü kişi
Okan: Anlayışlı
Oker: Hızlı, hareketli kişi
Olcan: "Gerçek dost ol"
Olcayto: Şanslı, talihli kişi
Orgun: Saklı
Ortunç: Ateş rengindeki tunç
Pertev: Işık, parlaklık
Pamir: Dünyanın çatısı (Farsça), 7000 metreden yüksek dağlara verilen isim
Samir: Meyve veren, meyveli
Sezgi: Bir şeyi hislerle anlamak
Tarhan: Oğuzlarda demirci ve zanaatçıların ortak ismi, komutan unvanı, esnafın temsilcileri, büyük tüccarlar
Uraz/Uras: Şans, talih
Ushan: Akıllı hükümdar
Yalım: Alev, ateş uzantısı
Yamaç: Dağın yanı, bedel, cevap
Zeyrek: İlgi çeken, usta, akıllı ve zeki
Çocuk sahibi olmaya hazırlanan çiftlerin belki de en çok zorlandıkları konu bebekleri için içlerine sinen bir isim seçmektir. Bir insana ismini vermenin sorumluluğu ve tatlı telaşı ebeveynleri isimler konusunda iyice düşünmeye ve hummalı bir araştırmaya itiyor. Zaman geçtikçe, dünyanın koşulları gereği yaşam tarzı değiştikçe ve yeni kavramlar türedikçe bebeklere verilen isimler de dönüşüme uğruyor. Örneğin, istatistiklere göre anne baba olmaya hazırlanan çiftler, son yıllarda çocukları için klasik isimler seçmek yerine hayat tarzlarına daha uygun, farklı ve dikkat çeken isimler tercih etmeye başladı. Bu yüzden, yeni doğan bebeklerin hiç duymadığınız ya da nadiren duyduğunuz ve anlamını bilmediğiniz isimlere sahip olma olasılığı eskiye oranla çok daha fazla. Öte yandan isim seçerken başka öncelikler de devreye girebiliyor. Mesela koyacağınız ismin anlamı mı, yoksa kulağa güzel gelişi mi daha önemli, buna karar vererek seçeneklerinizi daraltabilirsiniz.
Seçeceğiniz ismin küresel ve dijital çağa uygun şekilde "ğ, ü, ö, ç" gibi harfler içermemesi, şapkalı okunuşa -mesela Hilal ismi gibi- sahip olmaması ve çok uzun olmaması da ileride çocuğunuzun işini kolaylaştıracaktır. İki isim seçmek istiyorsanız bu isimler çok uzun olduğu takdirde çocuğunuz büyüdüğünde evrak doldururken çok zorlanabilir ya da telaffuzu zor isimler çocuğunuzun günlük hayatını zora sokabilir. İsmi koyduğunuz günlerde çok popüler bir akımı yansıtan isimler çocuğunuz büyüdüğünde onun hayatını yine zora sokabilir. Tüm bunları düşünmek zor gelebilir ancak binlerce seçenek arasından mutlaka içinize sinen bir isim bulabilirsiniz.
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