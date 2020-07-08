Değişik isimler: Farklı, dikkat çeken erkek ve kız isimleri

Bebeğinize isim koyarken onun ileride sizden bağımsız yetişkin bir birey olacağını, sosyal çevresinin olacağını, sizden farklı düşüncelere sahip olabileceğini, resmi işler yapması gerekeceğini ve dijital dünya ile daha iç içe olacağını bilerek isim seçmeniz onun hayat standardını yükseltecektir. Biz de çocuklara isim koyarken dikkat edilmesi gereken noktaları hatırlatmak ve anne baba olma yolundaki çiftlerin genel tercihi doğrultusunda daha farklı isimleri araştırmalarına yardımcı olmak istedik. Çocuklarına koyacakları isim için araştırma yapan çiftler için değişik isimleri bir araya getirip farklı, dikkat çeken erkek ve kız isimleri ile anlamlarını derledik.

Bebeğinize Koyabileceğiniz Değişik Kız İsimleri

Öncelikle kız bebeklerinize koyabileceğiniz değişik, okunuşu güzel ve anlamlı isimlere bir göz atalım. Değişik kız isimlerini şu şekilde listeleyebiliriz:

Afra: Hiç ayak değmeyen ak toprak, pembeye çalan beyaz, ayın 13. gecesi

Ahsen: En güzel

Ahueda: Nazlı güzel

Aleda: Nazlı

Algın: Vurgun, tutkun

Alkım: Gökkuşağı

Alya: Yükseklik, gök

Ajlan: Hızlı, çabuk, telaşlı

Almila: Al yanaklı güzel

Amine: Korkusuz

Andaç: Anılar

Arya: Operada solistlerin icra ettiği şarkı, milattan önce Hindistan'a göç eden bir topluluk

Asuela: Ela gözlü yaramaz

Aylan: Ay gibi güzel değerlere sahip kişi

Balın: Sevgili

Benan: Parmakla gösterilecek kadar güzel kişi

Beril: Zümrüt

Berra: Hayır yapan kişi

Beliz: İşaret, iz

Bige: Sultan

Canfeza: Müzikte bileşik bir makam

Cihanbanu: Dünya hükümdarı

Devin: Hareket, kımıldanış

Dora: Zirve, doruk

Erem: Cennet

Erendiz: Jüpiter'in diğer ismi

Esim: Rüzgar gibi olan

Evin: Öz

Fercan: İnsanın ruhuna aydınlık katan, samimi

Feza: Uzay, sınırsızlık

Firkat: Ayrı olan, sevgiden uzak kişi

Gencay: Yeni doğan, hilal biçimindeki ay

Hazal: Kuruyup dökülen yaprakların güzelliği

Hilde: Kurtulmak, ilerlemek

Ilgaz: Hücum, atın dört nala koşması

Ilgım: Serap

Ilgın: Beyaz veya pembe, çiçekli ve hafif yapraklı küçük ağaç

İlter: Yurtsever

İzem: Ululuk

İzgi: Güzel, adaletli, zeki

İren: Özgür

Janset: Güneşin doğuşu (Çerkesçe)

Janseli: Güneşin doğduğu yer (Çerkesçe)

Karmen: Parlak kırmızı

Lal: Parlak, koyu kırmızı renkte olan

Leylifer: Gece ışığı

Leyan: Parlayan

Lidya: Soylu ve güzel kişi, Antik Çağ'da Menderes ve Gediz Irmakları arasında kalan bölge

Liya: Sabrın en güzeli

Maya: Öz, güç, bilgi, türkü, dişi deve, mal varlığı

Mila: Türkçede "Çelik Çomak" oyununun diğer ismi, nazik ve sevgili (Rusça), sevgili (Bulgarca), sözcük (İbranice)

Mina: Mine, liman şişe, cam, billur, şarap şişesi

Miray: Yılın ilk aylarında doğan

Mircan: Güneş kadar aydınlık

Neval: Talih, kader, kısmet

Nevres: Yeni yetişen

Nihan: Sır

Olca: Ganimet, bolluk

Olcay: Mutlu, talih

Omay: Gözde

Pamira: Orta Asya'da bir yayla

Peren: Ülker yıldızı

Renan: Çınlayan, gürültülü

Rengin: Renkli, hoş, latif ve güzel

Saye: Gölge, koruma, yardım

Tamay: Dolunay

Uzel: Becerikli, usta

Ulya: Pek yüce

Zeren: Anlayışlı