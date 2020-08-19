Değişik puding tarifleri: 'Hem basit olsun hem de farklı olsun' diyenler için hazırladık

Basit olsun, değişik olsun, uğraştırmasın ama tadı da nefis olsun istiyorsanız değişik puding tarifleriyle geldik.

DEĞİŞİK PUDİNG TARİFLERİ

Modası hiç geçmeyen küçükten büyüğe herkesin sevdiği puding kuşkusuz favori tatlılarımızdan biri ve biz size tam 7 tane değişik puding tarifleri hazırladık.

BİSKÜVİLİ PUDİNG TARİFİ

Malzemeler

200 gram pudra şekeri

100 gram tereyağı

300 gram bisküvi

300 ml sıcak süt

50 gram süslemek için doğranmış fındık

1 1/2 çay kaşığı kakao tozu

BİSKÜVİLİ PUDİNG YAPILIŞI

Pudra şekerini iki kez eleyin ve bir kaseye koyun. Sonra tereyağını aynı kaseye koyun, ardından kakao tozu ile çikolatalı krema yapın.

Büyük bir tabağa biraz sıcak süt dökün ve bisküvilerin bir kısmını (önce 100g) ıslatın.

Bisküvileri çıkarın ve puding kasesinin dibine yerleştirin. Bir veya iki dakika bekleyin (bisküvilerin sıcaklığını gidermek için).

Çok ince bir çikolata sosu tabakası uygulayın. Alttaki bisküvi tabakasını da kapattığınızdan emin olun.

Daha sonra diğer 200 gr bisküvileri alın ve onları sıcak süte batırın ve ikinci adımdaki gibi kalın bir tabaka halinde doldurun. Sonra kalan çikolata sosu puding kasesinin üstüne uygulayın. Üzerine doğranmış fındıkları serpin.

Pudingin 30 dakika veya daha fazla soğumasına izin verin ve tadını çıkarın.

MUZLU PUDİNG TARİFİ

Malzemeler

2 adet büyük boy muz

2 çay bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı mısır nişastası

2 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

Servis için

2 su bardağı bebe büskivisi

Toz kakao

Yapılışı

Muzları blender'dan geçirip püre haline getirin.

Çelik bir tencereye sütü, şekeri, mısır nişastasını ve yumurta sarısını koyun.

Tel bir çırpma teli ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Tencereyi ocağa alın. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Vanilin, tuz, tereyağı ve muz püresini de ekleyip ocağın altını kapatın.

Bebe bisküvilerini elinizle kırarak servis kaplarının dibine serpiştirin.

Pudingi bisküvilerin üzerine dökün ve oda sıcaklığına geldikten sonra üzerlerine kakao serperek servis edin.

CHIA PUDİNG TARİFİ

Chia tohumlarının oluşturduğu jel benzeri doku ve sizi tok tutmaya yardımcı olacak. Lif, protein ve sağlıklı yağlarla dolu olan chia pudingi doymanıza da katkı sağlayacak.

Chia puding malzemeleri

3 - 4 yemek kaşığı chia tohumu

1 su bardağı süt (şekersiz hindistan cevizi veya badem sütü)

1/2 çorba kaşığı bal

1/4 çay kaşığı vanilya (isteğe bağlı)

Tercih edilen soslar: taze meyveler, granola vb.

Chia puding yapılışı

Karıştırın: Bir kase veya cam kavanoz içinde chia tohumlarını, sütü, balı ve vanilyayı karıştırın. Bir cam kavanoz kullanıyorsanız, her şeyi birleştirmek için karışımı kapatıp sallayabilirsiniz.

Bir kase veya cam kavanoz içinde chia tohumlarını, sütü, balı ve vanilyayı karıştırın. Bir cam kavanoz kullanıyorsanız, her şeyi birleştirmek için karışımı kapatıp sallayabilirsiniz. Donması için zaman tanıyın: Chia puding karışımı iyice birleştirildikten sonra, 5 dakika bekletin, herhangi bir chia tohumu kümesini kırmak için tekrar karıştırın; sallayın, üzerini kapatın ve karışımı "ayarlamak" için buzdolabına koyun. 1-2 saat veya bir gece bekletin.

Chia puding karışımı iyice birleştirildikten sonra, 5 dakika bekletin, herhangi bir chia tohumu kümesini kırmak için tekrar karıştırın; sallayın, üzerini kapatın ve karışımı "ayarlamak" için buzdolabına koyun. 1-2 saat veya bir gece bekletin. Chia pudingi sıvı değil kalın olmalıdır. Yeterince kalın değilse, daha fazla chia tohumu ekleyin (yaklaşık 1 çorba kaşığı), karıştırın ve 30 dakika kadar daha buzdolabında bekletin. Artık nefis tadın keyfine varabilirsiniz. Afiyet olsun.

VANİLYALI PUDİNG TARİFİ

2 su bardağı süt

½ fincan beyaz şeker

3 yemek kaşığı mısır nişastası

¼ çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı vanilya özü

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

Orta tencerede orta ateşte sütü kenarlarında kabarcıklar oluşana kadar ısıtın. Bir kapta şeker, mısır nişastası ve tuzu karıştırın. Çözünmesi için karıştırarak azar azar sıcak süte dökün.

Karışım metal bir kaşığın arkasını kaplayacak kadar kalınlaşana kadar pişirmeye ve karıştırmaya devam edin. Kaynatmayınız. Ateşten alın, vanilya ve tereyağı ile karıştırın. Servis tabaklarına dökün. Servis yapmadan önce soğutun.

SICAK MOCHA PUDİNGİ

150 ml süt

50g çekirdeksiz kuru erik

2 çay kaşığı hazır kahve

50 gr yumuşak tereyağı

50 gr pudra şekeri

1 büyük yumurta

50 gr öğütülmüş badem

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı un

Servis için vanilyalı dondurma (isteğe bağlı)

4 çay kaşığı kahve likörü, servis için (isteğe bağlı)

Yapılışı

Sütü büyük bir sürahiye koyun. Ardından kuru erik ve kahveyi bir mutfak robotunda yumuşayıncaya kadar karıştırın.

Tereyağı, şeker, yumurta, badem, kakao, un ve bir tutam tuzu ekleyin, ardından kalın bir hamur yapmak için tekrar karıştırın.

Düzgün ve temiz bir şekilde kazıyın ve mikrodalgaya dayanıklı bir kaba ya da kaplara dökün. 6 dakika pişirin. Pudingler biraz ıslak görünecek, 5 dakika bekletin, ardından isterseniz dondurma ile servis yapın.

TUZLU KARAMELLİ PUDİNG

400 ml krema

200 ml süt

140 gr patlamış mısır

2 jelatin yaprağı

4 yemek kaşığı karamel

¼-½ çay kaşığı tuz

Yapılışı

Krema ve sütü geniş bir tavaya dökün, patlamış mısırları ekleyin ve hafifçe kaynatın, patlamış mısırı sıvının altına itin ve tavanın dibinde hafifçe ezin. 1 dakika boyunca köpürtün, ardından ocaktan alın, bir sürahiye aktarın ve en az 6 saat boyunca veya tercihen gece boyunca soğutun.

Patlamış mısır kremasını tekrar temiz bir tavaya süzün ve kalan patlamış mısır parçalarını atarak hafifçe tekrar ısıtın. Bu arada jelatin yapraklarını 3-5 dakika yumuşatmak için soğuk suya koyun. Patlamış mısır kreması buğulandığında ve jelatin yumuşak olduğunda, sudan çıkarın ve fazla suyunu sıkın. Sıcak patlamış mısır kremasına koyun ve eriyene kadar karıştırın. Biraz soğumaya bırakın.

Karameli tuz ile karıştırın. Tuzlu karameli 2 bardak veya borcama dökün. Patlamış mısır kremasını üstüne dökün ve en az 2 saat veya gece boyunca soğutun.

ÇİKOLATALI ARMUTLU PUDİNG

200 gr tereyağı

300 gr altın pudra şekeri

4 büyük yumurta

75 gr un

50 gr kakao tozu

410gr suyu süzülmüş armut

100 gr bitter çikolata

25 gr iri çekilmiş badem

Yapılışı