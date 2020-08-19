Değişik puding tarifleri: 'Hem basit olsun hem de farklı olsun' diyenler için hazırladık

Basit olsun, değişik olsun, uğraştırmasın ama tadı da nefis olsun istiyorsanız değişik puding tarifleriyle geldik.
DEĞİŞİK PUDİNG TARİFLERİ
Modası hiç geçmeyen küçükten büyüğe herkesin sevdiği puding kuşkusuz favori tatlılarımızdan biri ve biz size tam 7 tane değişik puding tarifleri hazırladık.
BİSKÜVİLİ PUDİNG TARİFİ
Malzemeler
- 200 gram pudra şekeri
- 100 gram tereyağı
- 300 gram bisküvi
- 300 ml sıcak süt
- 50 gram süslemek için doğranmış fındık
- 1 1/2 çay kaşığı kakao tozu
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BİSKÜVİLİ PUDİNG YAPILIŞI
- Pudra şekerini iki kez eleyin ve bir kaseye koyun. Sonra tereyağını aynı kaseye koyun, ardından kakao tozu ile çikolatalı krema yapın.
- Büyük bir tabağa biraz sıcak süt dökün ve bisküvilerin bir kısmını (önce 100g) ıslatın.
- Bisküvileri çıkarın ve puding kasesinin dibine yerleştirin. Bir veya iki dakika bekleyin (bisküvilerin sıcaklığını gidermek için).
- Çok ince bir çikolata sosu tabakası uygulayın. Alttaki bisküvi tabakasını da kapattığınızdan emin olun.
- Daha sonra diğer 200 gr bisküvileri alın ve onları sıcak süte batırın ve ikinci adımdaki gibi kalın bir tabaka halinde doldurun. Sonra kalan çikolata sosu puding kasesinin üstüne uygulayın. Üzerine doğranmış fındıkları serpin.
- Pudingin 30 dakika veya daha fazla soğumasına izin verin ve tadını çıkarın.
MUZLU PUDİNG TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet büyük boy muz
- 2 çay bardağı toz şeker
- 4 yemek kaşığı mısır nişastası
- 2 adet yumurta sarısı
- 1 paket vanilin
- 1 tutam tuz
- 1 yemek kaşığı tereyağı
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Servis için
- 2 su bardağı bebe büskivisi
- Toz kakao
Yapılışı
- Muzları blender'dan geçirip püre haline getirin.
- Çelik bir tencereye sütü, şekeri, mısır nişastasını ve yumurta sarısını koyun.
- Tel bir çırpma teli ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
- Tencereyi ocağa alın. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
- Vanilin, tuz, tereyağı ve muz püresini de ekleyip ocağın altını kapatın.
- Bebe bisküvilerini elinizle kırarak servis kaplarının dibine serpiştirin.
- Pudingi bisküvilerin üzerine dökün ve oda sıcaklığına geldikten sonra üzerlerine kakao serperek servis edin.
CHIA PUDİNG TARİFİ
Chia tohumlarının oluşturduğu jel benzeri doku ve sizi tok tutmaya yardımcı olacak. Lif, protein ve sağlıklı yağlarla dolu olan chia pudingi doymanıza da katkı sağlayacak.
Chia puding malzemeleri
- 3 - 4 yemek kaşığı chia tohumu
- 1 su bardağı süt (şekersiz hindistan cevizi veya badem sütü)
- 1/2 çorba kaşığı bal
- 1/4 çay kaşığı vanilya (isteğe bağlı)
- Tercih edilen soslar: taze meyveler, granola vb.
Chia puding yapılışı
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Karıştırın: Bir kase veya cam kavanoz içinde chia tohumlarını, sütü, balı ve vanilyayı karıştırın. Bir cam kavanoz kullanıyorsanız, her şeyi birleştirmek için karışımı kapatıp sallayabilirsiniz.
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Donması için zaman tanıyın: Chia puding karışımı iyice birleştirildikten sonra, 5 dakika bekletin, herhangi bir chia tohumu kümesini kırmak için tekrar karıştırın; sallayın, üzerini kapatın ve karışımı "ayarlamak" için buzdolabına koyun. 1-2 saat veya bir gece bekletin.
- Chia pudingi sıvı değil kalın olmalıdır. Yeterince kalın değilse, daha fazla chia tohumu ekleyin (yaklaşık 1 çorba kaşığı), karıştırın ve 30 dakika kadar daha buzdolabında bekletin. Artık nefis tadın keyfine varabilirsiniz. Afiyet olsun.
VANİLYALI PUDİNG TARİFİ
- 2 su bardağı süt
- ½ fincan beyaz şeker
- 3 yemek kaşığı mısır nişastası
- ¼ çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı vanilya özü
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı
- Orta tencerede orta ateşte sütü kenarlarında kabarcıklar oluşana kadar ısıtın. Bir kapta şeker, mısır nişastası ve tuzu karıştırın. Çözünmesi için karıştırarak azar azar sıcak süte dökün.
- Karışım metal bir kaşığın arkasını kaplayacak kadar kalınlaşana kadar pişirmeye ve karıştırmaya devam edin. Kaynatmayınız. Ateşten alın, vanilya ve tereyağı ile karıştırın. Servis tabaklarına dökün. Servis yapmadan önce soğutun.
SICAK MOCHA PUDİNGİ
- 150 ml süt
- 50g çekirdeksiz kuru erik
- 2 çay kaşığı hazır kahve
- 50 gr yumuşak tereyağı
- 50 gr pudra şekeri
- 1 büyük yumurta
- 50 gr öğütülmüş badem
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 yemek kaşığı un
- Servis için vanilyalı dondurma (isteğe bağlı)
- 4 çay kaşığı kahve likörü, servis için (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Sütü büyük bir sürahiye koyun. Ardından kuru erik ve kahveyi bir mutfak robotunda yumuşayıncaya kadar karıştırın.
- Tereyağı, şeker, yumurta, badem, kakao, un ve bir tutam tuzu ekleyin, ardından kalın bir hamur yapmak için tekrar karıştırın.
- Düzgün ve temiz bir şekilde kazıyın ve mikrodalgaya dayanıklı bir kaba ya da kaplara dökün. 6 dakika pişirin. Pudingler biraz ıslak görünecek, 5 dakika bekletin, ardından isterseniz dondurma ile servis yapın.
TUZLU KARAMELLİ PUDİNG
- 400 ml krema
- 200 ml süt
- 140 gr patlamış mısır
- 2 jelatin yaprağı
- 4 yemek kaşığı karamel
- ¼-½ çay kaşığı tuz
Yapılışı
- Krema ve sütü geniş bir tavaya dökün, patlamış mısırları ekleyin ve hafifçe kaynatın, patlamış mısırı sıvının altına itin ve tavanın dibinde hafifçe ezin. 1 dakika boyunca köpürtün, ardından ocaktan alın, bir sürahiye aktarın ve en az 6 saat boyunca veya tercihen gece boyunca soğutun.
- Patlamış mısır kremasını tekrar temiz bir tavaya süzün ve kalan patlamış mısır parçalarını atarak hafifçe tekrar ısıtın. Bu arada jelatin yapraklarını 3-5 dakika yumuşatmak için soğuk suya koyun. Patlamış mısır kreması buğulandığında ve jelatin yumuşak olduğunda, sudan çıkarın ve fazla suyunu sıkın. Sıcak patlamış mısır kremasına koyun ve eriyene kadar karıştırın. Biraz soğumaya bırakın.
- Karameli tuz ile karıştırın. Tuzlu karameli 2 bardak veya borcama dökün. Patlamış mısır kremasını üstüne dökün ve en az 2 saat veya gece boyunca soğutun.
ÇİKOLATALI ARMUTLU PUDİNG
- 200 gr tereyağı
- 300 gr altın pudra şekeri
- 4 büyük yumurta
- 75 gr un
- 50 gr kakao tozu
- 410gr suyu süzülmüş armut
- 100 gr bitter çikolata
- 25 gr iri çekilmiş badem
Yapılışı
- Fırını 190 derece ısıtın. Fırına dayanıklı bir kabı yağlayın.
- Tereyağını büyük bir tencereye koyun ve eriyene kadar kısık ateşte tutun. * Tereyağını ocaktan alın ve iyice birleşene kadar şekerle karıştırın.
- Yumurtaları geniş bir kapta çırpın. Yumurtaları yavaş yavaş tereyağına ve şekere ekleyin, her ekleme arasında bir tahta kaşıkla iyice çırpın. Un ve kakao tozunu yumurta karışımının üzerine eleyin, ardından iyice birleşene kadar tahta bir kaşıkla sertçe çırpın.
- Hazırladığınız kaba dökün ve armutları çikolata hamuruna yerleştirin. Çikolatayı bir tahtaya koyun ve büyük bir bıçakla kabaca 1.5 cm'lik büyük parçalar halinde kesin. Çikolata parçalarını hamurun üzerine dağıtın ve isterseniz badem serpin.
- Fırının ortasında koyun 30 dakika veya karışım yüzeyde kabuklaşana ve içi hafifçe pişene kadar pişirin. Krema veya dondurma ile sıcak servis yapın.
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