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Değişiklik arayanlar için: Enfes görüntüsüyle parmak ısırtan gül baklava tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 12.01.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Sadece özel günlerde ve düğünlerde değil her zaman yapabileceğiniz bu gül baklava evde bulunan malzemelerle yapılıyor hem de en kolay haliyle.

180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişen ve evde bulunan malzemelerle hazırlanan gül baklava yiyenlerin damağını şenlendiriyor.

GÜL BAKLAVA MALZEMELERİ

  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 adet yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 21 yemek kaşığı un

Şerbeti için

  • 3 su bardağı su
  • 3 su bardağı şeker
  • Limon suyu

GÜL BAKLAVA YAPILIŞI

  • Önce şerbetimizi hazırlıyoruz bunun için, su , şeker ve yarım limon suyunu karışıtırıp kaynatın ve soğumasını bekleyin.
  • Tüm malzemeleri sırasıyla karıştırıp homajen bir hamur haline getirin.
  • 12 eşit bezeye bölün. Her bezeyi tek tek açın. Açılan hamurun ortasından tutun ve çevirin.
  • Üzerine ceviz serpin. Videodaki gibi katlayarak tepsiye dizin.
  • Her bezenin üzerine tereyağı gezdirin.
  • 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Üzerine şerbeti tek tek gezdirin ve çekene kadar bekleyin.


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