Değişiklik arayanlar için: Enfes görüntüsüyle parmak ısırtan gül baklava tarifi!

180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişen ve evde bulunan malzemelerle hazırlanan gül baklava yiyenlerin damağını şenlendiriyor.
GÜL BAKLAVA MALZEMELERİ
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 2 adet yumurta
- 1 paket kabartma tozu
- 21 yemek kaşığı un
Şerbeti için
- 3 su bardağı su
- 3 su bardağı şeker
- Limon suyu
GÜL BAKLAVA YAPILIŞI
- Önce şerbetimizi hazırlıyoruz bunun için, su , şeker ve yarım limon suyunu karışıtırıp kaynatın ve soğumasını bekleyin.
- Tüm malzemeleri sırasıyla karıştırıp homajen bir hamur haline getirin.
- 12 eşit bezeye bölün. Her bezeyi tek tek açın. Açılan hamurun ortasından tutun ve çevirin.
- Üzerine ceviz serpin. Videodaki gibi katlayarak tepsiye dizin.
- Her bezenin üzerine tereyağı gezdirin.
- 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Üzerine şerbeti tek tek gezdirin ve çekene kadar bekleyin.
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