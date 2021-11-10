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Hem şerbetli hem de sütlü bir tarif! Karşınızda kremalı revani

10.11.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Revani hemen hemen herkesin severek yediği bir tatlı. Kolayca hazırlanan ve lezzeti dillere destan olan revani, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından. Ama "Keşke daha farklı bir şeyler katsak" diyenlere bir sürprizimiz var: Kremalı revani tatlısı! Hem lezzetli hem de hafif olan bu tarif, sütlü tatlı sevenlerin de favorisi olacak. İşte detaylar...

Hem şerbetli hem de sütlü bir tarif! Karşınızda kremalı revani

Her canınız çektiğinde evdeki malzemelerle şipşak hazırlayabileceğiniz revaniyi, bu kez daha farklı bir formda tatmaya ne dersiniz? İşte farklılık arasa da geleneksellikten kopamayanlar için kremalı revani tatlısı tarifi...

KREMALI REVANİ TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 adet yumurta

  • 1 su bardağı irmik

  • 1 paket vanilya

  • 1 paket kabartma tozu

  • 4 yemek kaşığı şeker

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

  • 1 su bardağı yoğurt

  • İsteğe göre 1 adet portakal ya da limon kabuğu rendesi

  • 1 su bardağı+3 yemek kaşığı un

ŞERBETİ İÇİN

  • 3.5 su bardağı su

  • 3 su bardağı şeker

  • Birkaç damla limon suyu

KREMASI İÇİN

  • 1 litre süt

  • 1 yumurtanın sarısı

  • 1/2 su bardağı şeker

  • 3 yemek kaşığı nişasta

  • 3 yemek kaşığı un

  • 1 paket vanilya

  • 200 ml krema

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak şerbeti hazırlayalım. Su ve şekeri tencereye alıp karıştırın.

  • Sonrasında şerbeti kaynamaya bırakın.

  • Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 10 dakika boyunca kısık ateşte kaynatmaya devam edin.

  • Ardından birkaç damla limon suyu katıp karıştırarak ocağın altını kapatın.

  • Bir kapta yumurta ve şekeri iyice çırpın.

  • Üzerine sıvı yağ, yoğurt ve tercihinize göre ya rendelenmiş portakal ya da rendelenmiş limon ekleyerek biraz daha çırpın.

  • Un, irmik, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek karıştırın.

  • Yayvan fırın kabınızı yağlayın. (Büyük boy borcam kullanabilirsiniz.)

  • Hazırladığınız karışımı yağlamış olduğunuz fırın kabına dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

  • Pişen revaniyi fırından alın ve sıcak haliyle üzerinde çatalla delikler açın.

  • Soğumuş olan şerbeti revaninin üzerinde gezdirerek dökün.

  • Tatlınız şerbeti emerken krema yapımına geçin.

  • Bir tencerede sütü, şekeri, yumurta sarısını, nişastayı ve unu karıştırın.

  • Tencereyi ocağa alın ve kaynayıp koyu bir kıvam alana kadar pişirin.

  • İki dakika kaynattıktan sonra ocağı kapatın.

  • Sıvı kremayı ve vanilyayı pişirdiğiniz kremaya dökün ve mikserle karıştırın.

  • İyice çırptığınız kremayı şerbetini çekmiş olan revaninin üzerine yayın.

  • Tatlınız biraz soğuyup oda sıcaklığına gelince buzdolabına koyun.

  • Buzdolabında 3-4 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

  • Tatlınızın üzerini Antep fıstığı ya da Hindistan cevizi gibi malzemelerle süsleyebilirsiniz.
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