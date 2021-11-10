Hem şerbetli hem de sütlü bir tarif! Karşınızda kremalı revani

Her canınız çektiğinde evdeki malzemelerle şipşak hazırlayabileceğiniz revaniyi, bu kez daha farklı bir formda tatmaya ne dersiniz? İşte farklılık arasa da geleneksellikten kopamayanlar için kremalı revani tatlısı tarifi...

KREMALI REVANİ TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı irmik

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

4 yemek kaşığı şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

İsteğe göre 1 adet portakal ya da limon kabuğu rendesi

1 su bardağı+3 yemek kaşığı un

ŞERBETİ İÇİN

3.5 su bardağı su

3 su bardağı şeker

Birkaç damla limon suyu

KREMASI İÇİN

1 litre süt

1 yumurtanın sarısı

1/2 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

200 ml krema

HAZIRLANIŞI