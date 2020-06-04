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Değişimiyle şaşırtan Linet'ten bikinili pozlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 23:54 | Son Güncelleme

Son dönemde değişimiyle dikkat çeken Linet, yaz sezonunu açtı. Ünlü şarkıcı Linet, havuz başında bikiniyle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Değişimiyle şaşırtan Linet'ten bikinili pozlar!

Evinin terasında çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Linet, yaşadığı değişimle dikkat çekmişti. Mini şortuyla poz veren Linet'in kalça büyütme estetiği yaptırdığı iddia edilmişti. Ancak ünlü şarkıcı "Karnıma germe operasyonu yaptırdım kalçam daha çıkık duruyor ama büyültme anlamında bir şey yapmadım" açıklamasını yapmıştı.

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Değişimiyle görenleri şaşırtan Linet, bu defa evinin havuzunda siyah bikinisiyle çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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Linet'in bikinili paylaşımına hayranları kısa sürede beğeni yağdırdı.

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