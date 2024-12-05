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  4. Deha'nın İmre'si Melis Sezen çömelerek poz verdi! Yine dikkat çekti

Deha'nın İmre'si Melis Sezen çömelerek poz verdi! Yine dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.12.2024 13:25
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Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Deha dizisinde boy göstere ünlü oyuncu Melis Sezen sosyal medyadaki pozlarıyla dikkat çekiyor. Her paylaşımı büyük beğeni toplayan ünlü isim şimdi de çömelerek poz verdi. Sezen'in paylaşımına beğeni yağdı.

Deha'nın İmre'si Melis Sezen çömelerek poz verdi! Yine dikkat çekti

Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin paylaştığı reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen şimdi de Deha dizisinde yer alıyor.

Başarılı oyunculuğu, kıvrak dansları, özel hayatı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiğimiz Melis Sezen şimdi de çömelerek verdiği pozla sosyal medyayı salladı.

melis sezen

BEĞENİ YAĞDI

Ünlü ismin gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Melis Sezen'e sosyal medyada; 'her hali güzel', 'çok beğeniyorum seni', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

MELİS 2

İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan Melis Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde yer aldı. İlk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlendi.

melis 3

Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi. Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı.

MELİS 4

Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen Deha
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