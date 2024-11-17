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Deha'nın Sofi'si Onur Saylak ödül törenindeki konuşmasıyla gündemde! Gazze, kız çocukları ve vergi vurgusu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.11.2024 07:35
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Deha'nın Sofi'si olarak ekranda olan Onur Saylak 35. Ankara Film Festivali'nde anlamlı kapanış konuşmasıyla dikkat çekti. Onur Saylak "Kendi coğrafyamızda kızlarımızı, kadınlarımızı ve bebeklerimizi koruyamaz haldeyken çokta dert etmeyelim bu ödülleri" dedi.

Deha'nın Sofi'si Onur Saylak ödül törenindeki konuşmasıyla gündemde! Gazze, kız çocukları ve vergi vurgusu

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren isimlerden olan Onur Saylak 35. Ankara Film Festivali'nde kapanış konuşması yaptı.

Deha dizisiyle ekranda yer alan Onur Saylak ödül töreninde yaptığı konuşmayla sosyal medyada gündem oldu.

Deha'nın Sofi'si Onur Saylak konuşmasında şunları söyledi:

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"Ödül aldım ya da alamadım diye çok dertlenmemek gerekiyor. Çünkü işte yanıbaşımızda Gazze’de Filistin halkına uygulanan vahşet ve şiddet ortadayken, kendi coğrafyamızda kız çocuklarımızı, kadınlarımızı ve hatta bebeklerimizi koruyamaz haldeyken çok da dert etmeyelim bence bu gece bu ödülleri..."

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VERGİ VURGUSU

Onur Saylak konuşmasının devamında ise "Ama sizleri bütün buradaki sinemacıları şu anlamda tebrik ediyorum; her sabah uyandığımızda neremizden ne vergi alacağını düşündüğümüz bir dönemde küçücük bütçelerle bir fikri yıllarca süren emek, çaba, hırs ve tutkuyla perdeye taşıyabildiğiniz için bence zaten bütün ödüllerin sahibi sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

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