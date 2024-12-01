Deha yeni bölüm var mı? RTÜK’ün yayın durdurma cezası sonrası Deha yayımlanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dizilerdeki şiddete yönelik tepkisinin ardından RTÜK harekete geçti. Aralarında Deha dizisinin de bulunduğu 4 diziye program durdurma cezası verildi. Bu gelişmelerin ardından, Deha dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? sorusu izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

Deha bu hafta yayımlanacak mı? sorusunun cevabını yayın akışında yapılan değişiklik belirledi.

En son 24 Kasım Pazar günü yayınlanan Deha dizisi, RTÜK’ün yayın durdurma kararı sonrası bu hafta izleyicilerle buluşuyor.

Deha oyuncuları peş peşe paylaşım yaparak "Deha yeni bölümü 1 Aralık'ta" dedi. Ahsen Eroğlu ise "Ne demek yok! Yarın yayındayız" paylaşımı yaptı.