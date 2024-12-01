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Deha yeni bölüm var mı? RTÜK’ün yayın durdurma cezası sonrası Deha yayımlanacak mı?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.12.2024 08:23
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RTÜK’ün yayın durdurma cezası sonrası Deha’nın durumu merak ediliyor. Deha yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Deha 1 Aralık Pazar yeni bölüm var mı soruları merak edilirken Ahsen Eroğlu sorulara yanıt verdi.

Deha yeni bölüm var mı? RTÜK’ün yayın durdurma cezası sonrası Deha yayımlanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dizilerdeki şiddete yönelik tepkisinin ardından RTÜK harekete geçti. Aralarında Deha dizisinin de bulunduğu 4 diziye program durdurma cezası verildi. Bu gelişmelerin ardından, Deha dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? sorusu izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

Deha bu hafta yayımlanacak mı? sorusunun cevabını yayın akışında yapılan değişiklik belirledi.

1 Aralık Pazar akşamı hangi diziler yayınlanıyor? 1 Aralık Pazar akşamı hangi diziler yayınlanıyor?

En son 24 Kasım Pazar günü yayınlanan Deha dizisi, RTÜK’ün yayın durdurma kararı sonrası bu hafta izleyicilerle buluşuyor.

Deha oyuncuları peş peşe paylaşım yaparak "Deha yeni bölümü 1 Aralık'ta" dedi. Ahsen Eroğlu ise "Ne demek yok! Yarın yayındayız" paylaşımı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahsen Eroğlu rtük Deha
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