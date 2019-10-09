Dehşet anlarını anlattı! 'Beni yatırdı, üzerime oturdu...'

Tuğba A.'nın darp sonrası gittiği Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği’nde alınan ifadesinde yaşadığı dehşeti anlattı. Tuğba A. ifadesinde, şunları söyledi:

"Babam annem ve ben aynı evde yaşıyoruz. Annem yüzde 87 engelli ve yatalak hasta. Sabah saatlerinde uyuyordum. Pencere kapanma sesine uyandım. Babam salondaki pencereleri kapatıyordu. Yağmur yağıyordu. Ama ben astım hastası olduğum için babama pencerenin birini kapatmamasını söyledim. Babam da evi su basacak dedi. Ben de şu kadarcık suyla kim ölecek hava alayım dedim. Babam bunun üzerine bana bu evde kararları ben veririm dedi. Bağırmaya başladı. Boğazımdan tuttu ve beni annemin olduğu yere itti. Bu sırada annemin yerde bulunan idrar torbasına bastım. Torba patlayınca her yer idrar oldu. O an anneme bağırdım. Video çek dedim. Babam saçımdan tutarak beni duvara vurmaya başladı. Ben bir şey yapmadım. Yere yatırdı ve üzerime oturdu. Ellerimi tuttu, daha sonra da kafamı yumruklamaya başladı. Kalkmaya kalktıkça da vurmaya devam etti. Yaklaşık 15 dakika boyunca beni darp etti." (DHA)

