Dehşet bir ölümü son anda önledi! Araçtan düşen çocuğu ezilmekten son anda kurtardı

Hindistan'da meydana gelen korkunç olayda küçük bir kız hareket halindeki bir araçtan yola düştü. Bir polis memurunun durumu fark etmesi üzerine trafik durduruldu. Küçük çocuk, ölümden son anda kurtuldu.

YOLA DÜŞTÜ

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletine bağlı Kashipur kentinde küçük bir kız çocuğu, hareket halindeki elektrikli çekçekten otoyola düştü. O sırada trafik akışını yönlendiren bir polis, çocuğun düşmesiyle birlikte trafiği durdurdu ve olaya müdehale etti.

HIZLI DAVRANDI

Polisin hızlı hareket etmesi sayesinde küçük çocuk minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Polis, çocuğu yerden kaldırıp kucağına alarak annesine teslim etti. Çocuğunu polisten alan anne ise yeniden araca bindi.

Hindistanlılar, olayın ardından polisin bu davranışını takdir etti. Cesur hareketi sebebiyle kahraman olarak nitelendirilen polis memuru büyük övgü topladı.



