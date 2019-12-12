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Dehşet evi! Sabah polisi arayıp her şeyi itiraf etti

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Orhan Şahin (47) evde tartıştığı eşi Aslı Şahin’i sopayla dövdükten sonra boğarak öldürdü. Gece Aslı Şahin’i yatağına yatıran Orhan Şahin, ertesi gün polisi arayarak eşini öldürdüğünü haber verdi.

Dehşet evi! Sabah polisi arayıp her şeyi itiraf etti

Darıca Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir fabrikada çalışan Orhan Şahin, dün gece kendisini aldattığını düşündüğü eşi Aslı Şahin’i evinde sopa ile dövdü. Orhan Şahin daha sonra eşini boğarak öldürdü.

Gece Aslı Şahin’i yatağına yatıran Orhan Şahin bugün öğlen saatlerinde polisi arayarak eşini öldürdüğünü haber verdi.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ

Olay yerine gelen polis, Orhan Şahin’i gözaltına aldı. Aslı Şahin’in aldığı darbelerle vücudunda morluklar olduğu, burnunun kırıldığı ve boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslı Şahin’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Orhan Şahin’in Aslı Şahin ile ikinci evliliğini yaptığı, ilk evliliğinden iki, Aslı Şahin ile olan evliliğinden ise bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Darıca Aslı Şahin kadın cinayeti

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ALLAH BELANI VERSİN. KENDİNİ SAVUNAMAZ YA KADIN , HEMEN TOPU NAMUS DE KADINI SUÇLAMAYA AT.
öldürmek yerine, boşa be oğlum. bir insan da kolay kolay katil olmaz bayan Gülay...
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