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  4. Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Parmaklarında pigmentasyon eksikliği olan goril görenleri dehşete düşürdü: Sanki insan eli!

Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

Kısa zaman önce, Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde eğlenceli bir parti vardı: gorilleri Anaka 6. doğum gününü kutladı. Keyifli olayı anmak için, tesisteki çalışanlar büyük kızın birkaç fotoğrafını çekti ve onları Facebook'ta paylaştı. İnsanlar en iyi dileklerini göndermeye başladı. Ancak, Anaka'yı tebrik ederken, daha dikkatli olanlar ilginç bir ayrıntı fark etti.

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PARMAK İZLERİ ve TIRNAKLARI VAR

Gorilin elinde benzersiz bir pigment yaması vardı. Pembe yamanın yakın çekim resminde bile goril Anaka'nın eli insan eli gibi görünüyordu. İlginç bir şekilde, tüm primatlarda olduğu gibi, bazen tanımlama amaçları için kullanılabilen bireysel parmak izleri de vardı. Görmeye alışkın olduğumuz çoğu hayvanın aksine, primatlarda pençelerden ziyade tırnaklar var.

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KİŞİLİĞİ DE SIRA DIŞI

Hayvanat bahçesine göre, Anaka’nın sadece durumu eşsiz değil, aynı zamanda kişiliği de eşsiz. “Sık sık annesine ve diğerlerine yiyecek ve meyve suyu için birinci sınıf bir yer bulmak için bağrıyor,” diyen hayvanat bahçesi çalışanları Anaka'nın sık sık kız kardeşlerinin sırtına bindiğini de belirtti.

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VİTİLİGO DEĞİL AMA DOĞUM LEKESİ OLABİLİR

Bazı insanlar, Anaka'nın pigmentlerini kaybeden cildinin lekelerinin bir cilt durumu olan vitiligo olduğunu düşünüyorlardı. Ancak Morena Lale, hayvanat bahçesine bu konuda yazı yazdığından aldığı yanıt olumlu değildi. Hayvanat bajçesi yetkilileri, Anaka'nın vitiligo değil doğum lekesine sahip olduğunu düşünüyor.

İşte yavru goril Anaka'nın diğer fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
goril pigmentasyon vitiligo doğum lekesi maymunlar

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ZATEN YAKIN AKRABAMIZ...NEYİNE ŞAŞIYONUZ
Hayırdır kanka amca oğlun heralde...
@carniceros senin akrabalarından bize ne?
Lan yoksa yavaş yavaş evrime mi gidiyor tövbe tövbeee
şu evrime inanmayanların evrimsel olarak geri kaldıkları için bunlara daha yakın olması ne kadarda ironik ....
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