Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

Kısa zaman önce, Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde eğlenceli bir parti vardı: gorilleri Anaka 6. doğum gününü kutladı. Keyifli olayı anmak için, tesisteki çalışanlar büyük kızın birkaç fotoğrafını çekti ve onları Facebook'ta paylaştı. İnsanlar en iyi dileklerini göndermeye başladı. Ancak, Anaka'yı tebrik ederken, daha dikkatli olanlar ilginç bir ayrıntı fark etti.

PARMAK İZLERİ ve TIRNAKLARI VAR

Gorilin elinde benzersiz bir pigment yaması vardı. Pembe yamanın yakın çekim resminde bile goril Anaka'nın eli insan eli gibi görünüyordu. İlginç bir şekilde, tüm primatlarda olduğu gibi, bazen tanımlama amaçları için kullanılabilen bireysel parmak izleri de vardı. Görmeye alışkın olduğumuz çoğu hayvanın aksine, primatlarda pençelerden ziyade tırnaklar var.

KİŞİLİĞİ DE SIRA DIŞI

Hayvanat bahçesine göre, Anaka’nın sadece durumu eşsiz değil, aynı zamanda kişiliği de eşsiz. “Sık sık annesine ve diğerlerine yiyecek ve meyve suyu için birinci sınıf bir yer bulmak için bağrıyor,” diyen hayvanat bahçesi çalışanları Anaka'nın sık sık kız kardeşlerinin sırtına bindiğini de belirtti.