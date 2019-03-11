Dehşete düşüren görüntü! Sigarasını barut fıçısına attı

Suudi Arabistan'da bir etkinlik sırasında konuşma yapılırken bir anda görülen patlama herkesi dehşete düşürdü.
Yanlışlıkla sigarasını çöp yerine barut fıçısına attığı öğrenilen fotoğrafçının sebep olduğu patlama tüyler ürpertti.
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