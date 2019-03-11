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Dehşete düşüren görüntü! Sigarasını barut fıçısına attı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 11.03.2019 10:01 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da kaydedilen görüntülerde, fotoğrafçının sebep olduğu patlama dehşete düşürdü.

Suudi Arabistan'da bir etkinlik sırasında konuşma yapılırken bir anda görülen patlama herkesi dehşete düşürdü.

Yanlışlıkla sigarasını çöp yerine barut fıçısına attığı öğrenilen fotoğrafçının sebep olduğu patlama tüyler ürpertti.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan sigara

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