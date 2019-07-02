Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Olay, bugün merkezde bulunan Ravza Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, çocuklarını kreşten almaya giden devlet hastanesi doktorlarından endokrin bölümü uzmanı Dr. Davut Sakız ve eşi enfeksiyon uzmanı Ayşe Sakız, daha önce usulsüz bir şekilde reçete yazmalarını isteyen iki kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen doktorlardan Davut Sakız ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı.

Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Başhekim Alpay Tuncar, Sağlık-Sen Şube Başkanı Dr. Mehmet Selim Ünver, saldırıyı kınayarak darp edilen meslektaşlarının yanına gelerek durumu hakkında bilgi aldı. Doktora pusu kurarak aracı ile iş çıkışı takip edilmesinin ve yol ortasında darp edilmesinin savaşta bile dokunulmazlığı olan hekimlere karşı bir terör saldırısı olduğunu kaydeden İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, görüntülerin hoşgörü şehrine yakışmayan görüntüler olduğunu ifade etti.

"BU BİR TERÖR SALDIRISIDIR, BU BİR İNSANLIK SUÇUDUR"

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz doktorlarının 10 gün önce usulsüz bir şekilde ilaç yazılmasını isteyen bir kişi tarafından saldırıya uğradığını ifade etti. Uzm. Dr. Yavuz, “Şuanda nekroloji uzmanımızın kafa ve yüzünde çeşitli darp ve kesi izleri mevcut. Yine intaniye uzmanımızın vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri mevcut. Hoşgörünün, barışın, kardeşliğin şehri Mardin’e bu olayın olması tüm sağlık çalışanlarını derinden yaralamış ve üzmüştür. Valimiz, başsavcımız ve emniyet müdürümüz bizleri hemen arayıp olaya dahil olup takip ettiklerini bildirmişleridir bu bir terör saldırısıdır, bu bir insanlık suçudur. Savaşta bile dokunulmazlığı olan hekim arkadaşlarımızın can güvenliği yoktur. Bizler sadece yaşatmak için, insanlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için eğitim alıyoruz. Bunları gerçekleştirebilmek için canla başla çalışıyoruz. 7-24 halkımızın hizmetindeyiz, halkımızın ize sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.