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Dehşete düşüren kaza kamerada! Bariyere çarpan motosiklet sürücüsü köprüden aşağı düştü

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DÜNYA  | 16.02.2019 14:03 | Son Güncelleme

ABD'deki motosiklet kazası görenleri dehşete düşürdü. Motosikletiyle otoyolda ilerleyen bir kişi, öndeki motosikletin arka tekerine çarparak bir anda kontrolünü yitirdi. Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü, köprüden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Kaza anı arkadan gelen bir otomobil araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Korkunç kaza ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Hillborough bölgesinde meydana geldi.

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Kazan anı, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Köprüden düşen motosikletli, görgü tanıklarınca çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, kaza sonucu 30 metre yükseklikten aşağı düşen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet kaza trafik kazası abd kamera köprü

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Senin yaptığın harran ovasında sıçacak yer bulamamaya benzemiş koca otobanda nerde buldun motorun arka tekerini resmen kaşınmış belanı bulmuşsun iyi olmuş
çok kötü ölmüş((
akp ye soruyorum su köprülere bir korkuluk yapmak cokmu zor??
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