Dehşete düşüren kaza kamerada! Bariyere çarpan motosiklet sürücüsü köprüden aşağı düştü

Korkunç kaza ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Hillborough bölgesinde meydana geldi.
Kazan anı, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Köprüden düşen motosikletli, görgü tanıklarınca çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, kaza sonucu 30 metre yükseklikten aşağı düşen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
(DHA)
Fatura öderken dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin
Sahilde kahreden görüntü! Görenler hem üzüldü hem şaşırdı
Çok nadir görülüyor! Bebeğinden göbeğinden dışkı...
Kadıköy'de dehşete düşüren görüntü!
Tepkilerin ardından tutuklanmıştı! O sapık kendisini böyle savundu
Elini ağzından çıkaramıyor!
Gözlerinizin sizi yanılttığı hissine kapıldınız mı? Bakın bakalım bu fotoğraflarda gözleriniz sizi yanıltacak mı?
Şeyma Subaşı'nın kitabının adı ne?
Okuyucu Yorumları 5 yorum