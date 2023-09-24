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  4. "Dekolte sevmem" diyen Sinan Akçıl'ın sevgilisi Müjde Uzman'dan iddialı seçim...

"Dekolte sevmem" diyen Sinan Akçıl'ın sevgilisi Müjde Uzman'dan iddialı seçim...

24.09.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski sevgilisi Müjde Uzman ile yeniden bir araya gelen Sinan Akçıl sözleriyle dikkat çekmişti. Konuşması sırasında "Dekolte sevmem" diyen Akçıl'ın aşkı Uzman'dan iddialı pozlar geldi. Sinan Akçıl ise paylaşıma bakın ne yazdı.

Sinan Akçıl ile Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Müjde Uzman arasındaki aşk alevlendi. Akçıl güzel oyuncu ile yeniden görüşmeye başladıklarını ancak ilişkilerine bir isim koymadıklarını söylemişti.

Sinan Akçıl, "Daha önce daha çapkın Kazanova bir hayatım vardı. Birkaç yıldır daha durgun yaşıyorum. Özellikle evlilikten sonra öyle oldu. Düşünce olarak daha muhafazakar biriyim. Evet, görüşüyoruz. Çok sık görüşüyorum. Çok saygı duyduğum biri. Çok çalışkan, herkese saygı duyan müthiş bir karakter" demişti.

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Akçıl konuşmasında dekolte sevmediğinin de altını çizmişti. Ancak Müjde Uzman'dan iddialı pozlar geldi.

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Derin sırt ve göğüs dekolteli hallerini paylaşan güzel oyuncunun dekoltesine takılmayan Sinan Akçıl paylaşıma "O puro benim kesin" deyince Uzman ise "Tabii ki senin. Keyfimden sorumlu devlet bakanı" yanıtını verdi.

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