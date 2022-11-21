Dekolteli pozları ile nefes kesen Mine Tugay'dan imalı sözler! Aşk iddialarını gündeme getirdi

Sevilen yapımlarda rol alan ve güzelliği ile sosyal medyada çok konuşulan Mine Tugay yine gündemde. İlk kez Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapan Mine Tugay geçtiğimiz günlerde yalnız olmadığını ima eden açıklamalarda bulunmuştu. Tugay Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda ise akıllarda soru işaretleri bıraktı.

SİTEMKAR PAYLAŞIM

Mine Tugay son paylaşımda “Sevgisinin büyüklüğüne güvenip kırıp döktüğünüz kim varsa sizden vazgeçecek. Birini hem itip hem de aynı yerde kalmasını beklemek aptallık.” dedi.

“YALNIZ DEĞİLİM” DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu sosyal medyada sıklıkla takipçilerinin sorularını yanıtladı. Tugay' a takipçilerinden gelen, "Neden hep yalnızsınız?" sorusuna, “Yalnız kalmayı birçok insana göre daha çok sevdiğim kesin ama yalnız değilim. Sadece özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum." yanıtını verdi.





