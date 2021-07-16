Dekolteli pozuyla yeni halini gösteren Damla Ersubaşı'ya yorum yağdı! "Olmamış"

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı verdiği kilolarla ve değişimiyle dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersubaşı, 'Yüzüm şiş! Elmacık kemiğime dolgu yaptırdım. Hatta hayatımda ilk kez dudağıma da dolgu yaptırdım. Yani şimdi istediğiniz kadar 'dudakları dolgu' diyebilirsiniz, artık doğru. Bu da 30'a 2 kala tribine girdim galiba o yüzden yaptırdım her şeyi...

Alnımda, çenemde, dudağımda, elmacık kemiğimde ve burun ucunda botoksum var. İyi ki de yaptırdım isteyen istediğini söyleyebilir. Yüzüm hala şiş, oturması bir haftayı buluyormuş... İyi ki yaptırmışım, memnunum' demişti.

Damla Ersubaşı, son halini bugün Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Ersubaşı'nın yeni halini bazı takipçileri beğenmedi ve "artık estetik yaptırma", "Kendine gel ve fazla oynama suratınla" uyarısında bulundu.

