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Deli Deli Küpeli ne zaman çekildi? Deli Deli Küpeli filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

30.07.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deli Deli Küpeli filmi 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Osman Fahir Seden'in senaristliğini üstlendiği filmin yönetmenliğini Kartal Tibet yaptı. Peki Deli Deli Küpeli ne zaman çekildi? Deli Deli Küpeli filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Deli Deli Küpeli ne zaman çekildi? Deli Deli Küpeli filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Deli Deli Küpeli, Cevat Fehmi Başkut'un "Buzlar Çözülmeden" isimli tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanmıştır. Kemal Sunal'ın başrolde olduğu film vizyona girdiği dönemde adından söz ettirmiştir. Peki Deli Deli Küpeli ne zaman çekildi? Deli Deli Küpeli filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Ayrıntılar haberimizde...

DELİ DELİ KÜPELİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Deli Deli Küpeli filmi komedi filmi 1986'da vizyona girmiştir.

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Deli Deli filminin konusu:

"Karla kapanan yolları fırsat bilen kişiler, karaborsacılık ve tefecilik yaparak halkı sömürmeye başlar. Karaborsacılık ve tefecilik, kasaba halkını perişan eder. Buna itiraz edenleri ise eşkıya şiddetle bastırır. Bu sırada hastaneden kaçan iki delinin yolu kasabaya çıkar. Halkın kendilerini kaymakam ve hakim sanması üzerine onlar da bu rolleri benimser. Kısa süre sonra tefeci ve karaborsacılar ile deli kaymakam arasında amansız bir mücadele başlayacaktır."

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal- Deli kaymakam
Melike Zobu- Casus Hatice
Yaman Okay- Eşkıya Yılanoğlu
Reha Yurdakul- Avukat Şeref Haktanır
Yavuzer Çetinkaya- Deli hakim
İhsan Yüce- Deli çavuş
Sırrı Elitaş- Tefeci Mahmut Ağa
Renan Fosforoğlu- Tahrirat Katibi Şükrü
Uluer Süer- Tüccar Hacı Karamuratoğlu
Fatoş Sezer- Çukurovalı Çengi Afet
Erol Özkök- Fırıncı
Hakkı Kıvanç- Komutan
Hakkı Üstün- Başhekim Süleyman

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Kartal Tibet Kemal Sunal deli deli küpeli yeşilçam
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