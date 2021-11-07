Deli Yürek'in Savaş'ı Kürşat Alnıaçık'ın yeni işi belli oldu! İşte yeni dizisi

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Kürşat Alnıaçık, Süper Baba dizisinde Haluk karakterini canlandırmıştı. Ama asıl çıkışını Deli Yürek isimli fenomen dizide de Savaş olarak izleyici karşısına çıktığında yapmıştı. Kayıp, Medcezir, Kara Sevda, Diriliş Ertuğrul, İsimsizler, Nöbet, Kurşun gibi yapımlarda rol alan Kürşat Alnıaçık, uzun soluklu ve başarılı projelerde yer aldı.

ALNIAÇIK'IN YENİ İŞİ BELLİ OLDU

Yer aldığı projelerde çoğunlukla kötü veya kaba adamlara hayat veren Kürşat Alnıaçık, 2022 yılı için Yalnız Kurt isimli proje ile anlaşma yaptı. Duyumlara göre Karadeniz’de çekilme ihtimali olan dizi bir aksiyon hikayesi olacak. Dizinin yapımcısı Osman Sınav. Kürşat Alnıaçık ile Osman Sınav yıllar önce Deli Yürek isimli projede yine birlikte çalışmıştı. Osman Sınav, 1998-2002 yılları arasında yayınlanan dizinin yönetmeniydi. 20 yıl sonra birlikte sete çıkacak olan iki başarılı ismin heyecanlı olduğu kulislerde konuşulanlar arasında. Ekibin kasım ayında sete çıkması bekleniyor.

Yalnız Kurt projesi için Hasan Denizyaran, Cihan Ünal, Damla Colbay ve Murat Han anlaşma yapılan diğer başrol oyuncuları oldu.

