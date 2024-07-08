Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş sınırları zorluyor! Gözlerden uzakta bambaşka bir hayat...

Bir döneme damga vuran Deli Yürek dizisinin başrollerinden biriydi. Şimdilerde ise bambaşka bir hayatı var.

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaştığı Deli Yürek dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Zeynep Tokuş oyunculuğu bıraktı, sakin ve huzurlu bir hayatı tercih etti.

2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

Başarılı isim bu konuda o kadar iyi ki sosyal medyada verdiği her pozda sınırları zorluyor.

Yaptığı zor hareketler ile beğeni toplayan Zeynep Tokuş, son haliyle de takipçilerinden beğeni alıyor.

Zeynep Tokuş adeta yıllara meydan okuyan isimlerden. Deli Yürek'in Zeynep'ini görenler de bu konuda aynı düşünüyor olacak ki oyuncuya "Resmen gençleşiyor" yorumlarında bulunuyor.







