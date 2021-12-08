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Deli Yürek'in Yılmaz'ı şimdi ne yapıyor? Ünlü oyuncu Yılmaz Tüzün'e yıllar acımamış!

08.12.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar ekranlarda fırtına estiren Deli Yürek dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren, Yılmaz Tüzün’ün son hali görenleri şoke etti. Tüzün’ü görenler yıllar acımamış demeden edemedi.

Deli Yürek'in Yılmaz'ı şimdi ne yapıyor? Ünlü oyuncu Yılmaz Tüzün'e yıllar acımamış!

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Zeynep Tokuş, Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı Deli Yürek dizisi bir dönem reyting rekorlarını altüst eden diziler arasında yer alıyordu. Dizinin yan rollerinden biri olan Yılmaz karakterine hayat veren Yılmaz Tüzün son haliyle şaşırttı. İşte Yılmaz Tüzün’ün son hali…

YILMAZ TÜZÜN’ÜN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı Deli Yürek dizisi 5 Ekim 1998'de Show TV'de yayımlanmaya başladı. Son sezonu olan 4. Sezonda ise ATV'de yayımlandı. 4 sezondan oluşan ve toplam 113 bölüm süren Deli Yürek, 24 Haziran 2002 tarihinde sona erdi. Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Yılmaz’a hayat veren Yılmaz Tüzün son haliyle şaşırttı. Görenler Tüzün’ü tanımakta güçlük çekti.

İşte Yılmaz Tüzün’ün son hali…

Deli Yürek'in Yılmaz'ı şimdi ne yapıyor? Ünlü oyuncu Yılmaz Tüzün'e yıllar acımamış!

Deli Yürek Dizisindeki hali:

Deli Yürek'in Yılmaz'ı şimdi ne yapıyor? Ünlü oyuncu Yılmaz Tüzün'e yıllar acımamış!

YILMAZ TÜZÜN KİMDİR?

6 Kasım 1967 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Yılmaz Tüzün’ü pek çok kişi Deli Yürek dizisi ile hatırlıyor. Eğitim hayatına bakılacak olursa, Yüksek öğretim eğitimini Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Halkla İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. Sonrasında eğitimine devam etme kararı almış ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur.

Bornova Belediyesi Tiyatrosu’nda oyunculuk yanı sıra eğitmen ve yönetmen olarak da çalışan Yüzün, 1988 ve 2000 yılları aralığında Yaşar Holding Pınar Süt Çocuk Tiyatrosu’nda oyuncu ve yönetmenlik görevini üstlenmiştir. Ayrıca Almanya’da “Çocuk Tiyatrosunda Pedagoji”, Avustralya’da da “Tiyatro Seminerleri” çalışmalarına katılan başarılı oyuncu, Atatürk Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde de ders vermiştir.

Hafızalara kazınan dizilerden Deli Yürek, Reyting Hamdi, Beş Belası, Keçiboynuzu, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Sıcak Saatler, Eylül Fırtınası, Yaralı, Toprağa Kan Düştü, Bir Çift Çizme, Namus gibi pek çok yapımda da yer almıştır.

Usta oyuncunun ayrıca Fia (Uluslararası Aktörler Birliği) ve Toder (Tiyatro Oyuncuları Derneği) üyeliği bulunmaktadır.

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