Deli Yürek'te "Ağabey" rolü ile tanındı! Bakın Demir Karahan artık hangi dizide oynuyor!

Bir zamanlara damga vuran, Kenan İmirzalıoğlu, Zeynep Tokuş, Selçuk Yöntem'in rol aldığı Del Yürek dizisinde usta oyuncu Demir Karahan "Ağabey" rolünü oynamıştı. Şimdilerde ise oldukça popüler olan, TRT 1 ekranlarında yayınlanan bir dizide rol alıyor. İşte usta oyuncu Demir Karahan'ın ekran önü serüveni...
DEMİR KARAHAN O DİZİ İLE EKRANLARDA!
Uzun süredir ekranlarda olan başarılı oyuncu Demir Karahan, 5 Ekim 1998 - 24 Haziran 2002 tarihleri arasında yayınlanan Deli Yürek dizisindeki "Ağabey" rolü ile hafızalara kazınmıştı. Bir zamanlara damga vuran Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu, Zeynep Tokuş, Emin Gürsoy, Kürşat Alnıaçık, Mehtap Bayri gibi başarılı oyuncular yer aldı.
4 sezon 113 bölümün ardından sona eren Deli Yürek dizisinin ardından ekran önü kariyerine devam eden usta oyuncu Karahan, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir, Devrim Saltoğlu'nun yer aldığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinde rol alıyor. Karahan, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde "Efsane" karakterine hayat veriyor.
KARAHAN'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Demir Karahan kamera karşısında 20'li yaşlarında yerini aldı. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Karahan birçok projede yer aldı.
- Bir Zamanlar Kıbrıs - Efsane - 2021-
- Baba Parası - 2020
- Can Kırıkları - Behçet Sarı - 2018
- Milat - Murat Bey - 2015
- Kardeş Payı - Enver Tokerli - 2014
- Tatar Ramazan - Ertuğrul 2013-2014
- Dedektif Memoli - 2011
- Aşk Bir Hayal - 2011
- Adanalı (dizi)-2010
- M.A.T-2009
- Muro:Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine - Başkomiser - 2008
- Tutsak - 2007
- Kınalı Kuzular: Son Nefes - 2007
- Kınalı Kuzular: Beni Sizlerden Ayırmayın - 2007
- Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru - 2007
- Kınalı Kuzular: Üç Kardeş - 2007
- Kınalı Kuzular: Mustafa Kemal - 2007
- Kınalı Kuzular: Mehmet Akif Ersoy - 2007
- Dede Korkut Hikâyeleri - 2007
- Suna - 2007
- Yolcu - 2007
- Kınalı Kuzular: Hasan Ethem - 2007
- Arka Sokaklar - 2006
- Kınalı Kuzular: Bedeli Çanakkale'de Ödendi - 2006
- Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz - 2006
- Kınalı Kuzular: Ezine'li Yahya Çavuş - 2006
- Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç - 2006
- Kınalı Kuzular: Üçpınar'lı Ali - 2006
- Kınalı Kuzular: Kınalı Hasan - 2006
- Umut Adası - 2006
- Kayıt Dışı - 2005
- Gece 11:45 - 2004
- Haziran Gecesi - 2004-2006
- Kurtlar Vadisi - 2003
- Yazgı - 2001
- 12 Lejyoner - 2000
- Kabilin İskelesi - 2000
- Deli Yürek - Ağabey - 1998-2002
- Ekmek - 1996
- Tibet Çanı - 1973
- Çıplaklar - 1971
- Çark - 1971
- Merhamet - 1970
- Yaralı Ceylan - 1970
- Gönül Meyhanesi - 1970
- Ana Gibi Yar Olmaz - 1970
- Paralı Askerler - 1970
- Akrep Tuzağı - 1970
- Alçaklar Affedilmez - 1970
- Bırakın Öldüreyim - 1970
- Fedailer - 1970
- Fırtına Adam - 1970
- İntikam Meleği - 1970
- Kanunsuz Kardeşler - 1970
- Kiralık Katiller - 1970
- Köye Dönen Yosma - 1970
- Öldürmeye Yeminliyim - 1970
- Yaşamak İçin Öldüreceksin - 1970
- Linç- 1970
- Beyaz Tabakta Siyah Üzüm - 1970
- Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm - 1969
- Cezaları Ölümdü - 1969
- Kanlı Şafak - 1969
- Demir Pençe Casuslar Savaşı - 1969
- Yayla Kızı Gül Ayşe - 1969
- Asılacak Kadın - 1969
- Hazreti Ali - 1969
- Sokak Kedisi - 1969
- Allahın Aslanı Ali - 1969
- Demir Pençe - 1969
- Büyük Günah - 1968
- Kuyu - 1968 Mehmet
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