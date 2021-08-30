Deli Yürek'te "Ağabey" rolü ile tanındı! Bakın Demir Karahan artık hangi dizide oynuyor!

Bir zamanlara damga vuran, Kenan İmirzalıoğlu, Zeynep Tokuş, Selçuk Yöntem'in rol aldığı Del Yürek dizisinde usta oyuncu Demir Karahan "Ağabey" rolünü oynamıştı. Şimdilerde ise oldukça popüler olan, TRT 1 ekranlarında yayınlanan bir dizide rol alıyor. İşte usta oyuncu Demir Karahan'ın ekran önü serüveni...

DEMİR KARAHAN O DİZİ İLE EKRANLARDA!

Uzun süredir ekranlarda olan başarılı oyuncu Demir Karahan, 5 Ekim 1998 - 24 Haziran 2002 tarihleri arasında yayınlanan Deli Yürek dizisindeki "Ağabey" rolü ile hafızalara kazınmıştı. Bir zamanlara damga vuran Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu, Zeynep Tokuş, Emin Gürsoy, Kürşat Alnıaçık, Mehtap Bayri gibi başarılı oyuncular yer aldı.

4 sezon 113 bölümün ardından sona eren Deli Yürek dizisinin ardından ekran önü kariyerine devam eden usta oyuncu Karahan, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir, Devrim Saltoğlu'nun yer aldığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinde rol alıyor. Karahan, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde "Efsane" karakterine hayat veriyor.

KARAHAN'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Demir Karahan kamera karşısında 20'li yaşlarında yerini aldı. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Karahan birçok projede yer aldı.

Bir Zamanlar Kıbrıs - Efsane - 2021-

Baba Parası - 2020

Can Kırıkları - Behçet Sarı - 2018

Milat - Murat Bey - 2015

Kardeş Payı - Enver Tokerli - 2014

Tatar Ramazan - Ertuğrul 2013-2014

Dedektif Memoli - 2011

Aşk Bir Hayal - 2011

Adanalı (dizi)-2010

M.A.T-2009

Muro:Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine - Başkomiser - 2008

Tutsak - 2007

Kınalı Kuzular: Son Nefes - 2007

Kınalı Kuzular: Beni Sizlerden Ayırmayın - 2007

Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru - 2007

Kınalı Kuzular: Üç Kardeş - 2007

Kınalı Kuzular: Mustafa Kemal - 2007

Kınalı Kuzular: Mehmet Akif Ersoy - 2007

Dede Korkut Hikâyeleri - 2007

Suna - 2007

Yolcu - 2007

Kınalı Kuzular: Hasan Ethem - 2007

Arka Sokaklar - 2006

Kınalı Kuzular: Bedeli Çanakkale'de Ödendi - 2006

Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz - 2006

Kınalı Kuzular: Ezine'li Yahya Çavuş - 2006

Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç - 2006

Kınalı Kuzular: Üçpınar'lı Ali - 2006

Kınalı Kuzular: Kınalı Hasan - 2006

Umut Adası - 2006

Kayıt Dışı - 2005

Gece 11:45 - 2004

Haziran Gecesi - 2004-2006

Kurtlar Vadisi - 2003

Yazgı - 2001

12 Lejyoner - 2000

Kabilin İskelesi - 2000

Deli Yürek - Ağabey - 1998-2002

Ekmek - 1996

Tibet Çanı - 1973

Çıplaklar - 1971

Çark - 1971

Merhamet - 1970

Yaralı Ceylan - 1970

Gönül Meyhanesi - 1970

Ana Gibi Yar Olmaz - 1970

Paralı Askerler - 1970

Akrep Tuzağı - 1970

Alçaklar Affedilmez - 1970

Bırakın Öldüreyim - 1970

Fedailer - 1970

Fırtına Adam - 1970

İntikam Meleği - 1970

Kanunsuz Kardeşler - 1970

Kiralık Katiller - 1970

Köye Dönen Yosma - 1970

Öldürmeye Yeminliyim - 1970

Yaşamak İçin Öldüreceksin - 1970

Linç- 1970

Beyaz Tabakta Siyah Üzüm - 1970

Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm - 1969

Cezaları Ölümdü - 1969

Kanlı Şafak - 1969

Demir Pençe Casuslar Savaşı - 1969

Yayla Kızı Gül Ayşe - 1969

Asılacak Kadın - 1969

Hazreti Ali - 1969

Sokak Kedisi - 1969

Allahın Aslanı Ali - 1969

Demir Pençe - 1969

Büyük Günah - 1968

Kuyu - 1968 Mehmet



