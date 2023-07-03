Deliha 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Deliha 2 filmi televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Gupse Özay, Eda Ece ve Aksel Bonfil gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film izleyicilere seyir keyfi yaşatıyor. İşte Deliha 2 dilmi hakkında merak edilenler...

DELİHA 2 KONUSU

Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha’nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar.

Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?

DELİHA 2 OYUNCULARI

Gupse Özay

Eda Ece

Ali Çelik

Derya Alabora

Esin Eden

Hülya Duyar

Aksel Bonfil

Mert Öner

DELİHA 2 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Deliha 2 filmi Muğla'da çekilmiştir. Muğla'nın 13 ilçesinden birisi olan Köyceğiz'e bağlı Döğüşbelen köyünde satın alınan çiftlikte çekildi. Film, 11 Ocak 2018'de vizyona girdi.

